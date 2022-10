Do kádra hádzanárov pred kvalifikáciou ME pribudli Potisk a Kucsera

Aktualizovaná nominácia hádzanárov SR na zápasy kvalifikácie ME 2024 (9. – 16. 10. 2022)



Brankári: Marián Žernovič (TSV St. Otmar Handball St. Gallen/Švaj.), Michal Martin Konečný (SC kelag Ferlach/Rak.), Lukáš Ľuba (HC Sporta Hlohovec)

Pivoti: Šimon Macháč (Fejér-B.Á.L. Veszprém/Maď.), Matúš Moravčík (HC Dukla Praha/ČR)

Krídelníci: Martin Straňovský (HK Košice), Lukáč Péchy (HC Sporta Hlohovec), Erik Fenár (Tatran Prešov), Tomáš Dévai (MHC Štart Nové Zámky)

Spojky: Jakub Prokop, Tomáš Smetánka (obaja Viveros Herol Balonmano Nava/Šp.), Jakub Mikita (FTC Budapešť/Maď.), Martin Potisk (HE-DO B.Braun Gyöngyös/Maď.), Marek Hniďák (HK FCC Město Lovosice/ČR), Marek Hlinka (HC Dukla Praha/ČR), Ľuboš Hlipala (HBC Jičín/ČR), Marián Hajko (TJ Sokol Nové Veselí/ČR), Ľubomír Ďuriš, Adrej Sloboda (obaja MŠK Považská Bystrica), Mikuláš Kucsera ml. (MHC Štart Nové Zámky)

Bratislava 5. októbra (TASR) - Dve zmeny nastali v nominácii hádzanárov Slovenska pred úvodnými dvoma duelmi kvalifikácie ME 2024. Namiesto zraneného Jakuba Kravčáka z Tatrana Prešov pribudol do kádra Martin Potisk z maďarského HE-DO B.Braun Gyöngyös a za ospravedlneného Ivana Bystrického z MŠK Považská Bystrica dostal pozvánku Mikuláš Kucsera z MHC Štart Nové Zámky.Zverenci trénera Fernanda Guricha odštartujú boje v 2. kvalifikačnej skupine proti favorizovaným tímom – vo štvrtok 13. októbra nastúpia o 18.15 h v Larviku proti domácemu Nórsku a v nedeľu 16. októbra o 18.00 h privítajú v prešovskej hale Srbsko. Štvrtým účastníkom skupiny je Fínsko. Postup na európsky šampionát do Nemecka si vybojujú priamo prví dvaja a štyri najlepšie družstvá z tretích priečok jednotlivých skupín. Informoval portál slovakhandball.sk.