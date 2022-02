Do kádra na Portugalsko sa po zranení vracia Pastorková

Nominácia reprezentácie SR žien Slovenska na dvojzápas kvalifikácie ME 2022 proti Portugalsku (3. a 6. marca):



Brankárky: Adriana Medveďová (MGA Fivers Viedeň/Rak.), Viktória Oguntoyová (HC DAC Dunajská Streda), Soňa Furgaláková (HK Slovan Duslo Šaľa)

Pivotky: Nikoleta Trúnková, Valéria Dulinová (obe MŠK Iuventa Michalovce), Kristína Pastorková (HC DAC Dunajská Streda)

Krídelníčky: Martina Popovcová, Bibiana Štefaniková (obe MŠK Iuventa Michalovce), Réka Bíziková (HC DAC Dunajská Streda), Katarína Pócsíková (HK Slovan Duslo Šaľa)

Spojky: Karin Bujnochová (Achenheim Truchtersheim Handball/Fr.), Simona Szarková (Siófok KC/Maď.), Barbora Lancz (Mosonmagyaróvári KC SE/Maď.), Katarína Kostelná (DHK Baník Most/ČR), Marianna Rebičová, Vladimíra Bajčiová, Adriána Holejová (všetky MŠK Iuventa Michalovce), Natália Némethová, Erika Rajnohová (obe HC DAC Dunajská Streda), Diana Mária Vargová (HK Slovan Duslo Šaľa)

Bratislava 23. februára (TASR) - V nominácii hádzanárok Slovenska na marcový dvojzápas kvalifikácie ME 2022 proti Portugalsku figuruje aj Kristína Pastorková, ktorá sa do národného tímu vracia po zranení. V porovnaní s decembrovými MS pribudli do kádra aj Soňa Furgaláková, Erika Rajnohová a šancu dostávajú Diana Mária Vargová s Katarínou Kostelnou. Vypadli z neho tehotná Alexandra Ivanicjová a zranené Anette Emma Hudáková a Boglárka Bíziková." uviedol pre portál slovakhandball.sk nový kouč Sloveniek Jorge Dueňas.Španielskeho kormidelníka vymenovali do funkcie začiatkom februára a postupne sa zoznamuje s hráčskym kádrom. "."Slovenky sa zídu v nedeľu 27. februára v Topoľčanoch. V stredu 2. marca odletia do Portugalska, kde o deň neskôr o 20.00 h nastúpia v meste Paredes proti domácej reprezentácii. V piatok sa vo večerných hodinách vrátia na Slovensko a v nedeľu 6. marca od 15.00 h odohrajú v Topoľčanoch odvetu s rovnakým súperom. V boji postup na tohtoročný šampionát v Slovinsku, Čiernej Hore a Severnom Macedónsku figurujú slovenské reprezentantky SR v 5. skupine po dvoch kolách a prehrách so Španielskom (28:33) a Maďarskom (28:30) na 3. mieste s nulou na konte bodov. V apríli ich čakajú zostávajúce dve vystúpia proti favoritom skupiny. V stredu 20. apríla od 20.00 h nastúpia v michalovskej Chemkostav aréne proti Španielsku a kvalifikačnú derniéru absolvujú v nedeľu 24. apríla od 19.45 h súbojom v Érde s Maďarskom. Na kontinentálny šampionát postúpia prvé dva tímy.