Do kalendára MotoGP pribudla VC Portugalska

Portimao 10. augusta (TASR) - Do kalendára tejto sezóny majstrovstiev sveta cestných motocyklov MotoGP pribudlo ďalšie podujatie. Finále ročníka sa uskutoční 20.-22. novembra na Veľkej cene Portugalska v Portimau, budú to pätnáste preteky sezóny. Pôvodne organizátori počítali s finále o týždeň skôr vo Valencii.



V Portugalsku by radi privítali aj fanúšikov, podľa riaditeľa okruhu Paula Pinheira prichádza do úvahy niekoľkotisícová návšteva. "Pracujeme na tom, aby mohlo prísť 30.000 ľudí. Konečné rozhodnutie padne po konzultácii s hygienou a organizátormi. Sme však veľmi šťastní, že sa tu uskutočnia preteky," uviedol Pinheiro na oficiálnom webe MotoGP.