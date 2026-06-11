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Do Klužu idú štyria Slováci, radi by rozšírili medailovú zbierku
Všetci štyria Slováci už majú skúsenosť s týmto podujatím z minulosti.
Autor TASR
Kluž 11. júna (TASR) - Slovensko vyšle na majstrovstvá Európy do 21 rokov štyroch reprezentantov - Samuela Arpáša, Samuela Palušeka, Damiána Flóra a Dominiku Wiltschkovú. Šampionát sa uskutoční od 17. do 21. júna v rumunskom Kluži, ktorý prebral štafetu po Bratislave.
Všetci štyria Slováci už majú skúsenosť s týmto podujatím z minulosti. Pred rokom v domácom prostredí to na zisk medaily nevyšlo, keď slovenským maximom bolo štvrťfinálová účasť Arpáša vo štvorhre po boku Maďara Balázsa Leia, ale v Kluži sa budú chcieť posunúť výsledkovo ešte ďalej.
„Určite ideme s tým, že chceme uhrať nejakú medailu a verím, že sa to naplní. Najväčšiu šancu vidím v deblovej súťaži, ´Arpi´ hrá štvorhru dobre, navyše Berzosa je jeden z favoritov turnaja vo dvojhre, takže si želáme, aby táto kombinácia fungovala. Samozrejme, závisí to aj od žrebu a aktuálnej formy, ale môžu pomýšľať na medailové priečky. V mixe Samo ešte nikdy nehral s Hankou Kodetovou, ale je to nevyspytateľná disciplína. Možno si sadnú. Arpáš vo dvojhre ešte nepatrí medzi top favoritov, keď mu vyjde žreb dokáže zdolať aj lepších hráčov. Je to dlhý turnaj s množstvom zápasov, dôležité bude to zvládnuť aj zdravotne. Samo Palušek hrá v poslednom čase tiež veľmi dobre, takže verím, že aj jemu sa podarí dostať čo najďalej. Proti favoritom nebude mať čo stratiť a mohol by zužitkovať aktuálnu formu. Damiána Flóra trápi zranenie ruky, ale veríme, že sa dá dokopy a bude môcť predviesť svoju dobrú hru. On je však ešte mladý, má 17 rokov, takže v tejto kategórii ešte bude mať čas presadiť sa,“ uviedol v tlačovej správe kouč mužskej reprezentácie Peter Šereda, ktorého zverenci Arpáš a Flóro majú v najbližšom čase pred sebou aj ME juniorov.
„Mrzí nás, že ide iba Dominika a ani naše očakávania nie sú prehnané, ale uvidíme, ako to bude na šampionáte. Mojím prianím je herné napredovanie. Výsledky sú pekná vec, ale dôležitejšie sú kvalitná hra, taktické a technické záležitosti. Od toho sa odvíjajú aj lepšie výsledky. Veríme, že nejaký lepší rezultát sa podarí aj nám. Keby sa Wiltschková dostala do šestnástky, tak by to bolo super, keďže podľa postavenia v rebríčku je spomedzi účastníčok dvadsaťtrojka. Hlavný cieľ je však dostať sa zo základnej skupiny. To je pre nás celkom dôležité. Model turnaja je dobrý, lebo umožňuje odohrať dosť zápasov. Prostredie v Kluži poznáme, hala je pekná a určite to bude opäť zorganizované na úrovni," poznamenal tréner slovenskej ženskej reprezentácie Jaromír Truksa.
Slovensko má z ME „21“ na konte tri medaily, z každej hodnoty jednu a všetky vo štvorhrách. Od zlata Alexandra Valucha s Dánom Andersom Lindom v Soči uplynulo deväť rokov, pred siedmimi získali v Gondomare striebro Adam Brat s Tiborom Špánikom a posledným pódiovým úspechom SR bol bronz Emy Labošovej s Tatianou Kukuľkovou z roku 2021 v Spa.
Všetci štyria Slováci už majú skúsenosť s týmto podujatím z minulosti. Pred rokom v domácom prostredí to na zisk medaily nevyšlo, keď slovenským maximom bolo štvrťfinálová účasť Arpáša vo štvorhre po boku Maďara Balázsa Leia, ale v Kluži sa budú chcieť posunúť výsledkovo ešte ďalej.
„Určite ideme s tým, že chceme uhrať nejakú medailu a verím, že sa to naplní. Najväčšiu šancu vidím v deblovej súťaži, ´Arpi´ hrá štvorhru dobre, navyše Berzosa je jeden z favoritov turnaja vo dvojhre, takže si želáme, aby táto kombinácia fungovala. Samozrejme, závisí to aj od žrebu a aktuálnej formy, ale môžu pomýšľať na medailové priečky. V mixe Samo ešte nikdy nehral s Hankou Kodetovou, ale je to nevyspytateľná disciplína. Možno si sadnú. Arpáš vo dvojhre ešte nepatrí medzi top favoritov, keď mu vyjde žreb dokáže zdolať aj lepších hráčov. Je to dlhý turnaj s množstvom zápasov, dôležité bude to zvládnuť aj zdravotne. Samo Palušek hrá v poslednom čase tiež veľmi dobre, takže verím, že aj jemu sa podarí dostať čo najďalej. Proti favoritom nebude mať čo stratiť a mohol by zužitkovať aktuálnu formu. Damiána Flóra trápi zranenie ruky, ale veríme, že sa dá dokopy a bude môcť predviesť svoju dobrú hru. On je však ešte mladý, má 17 rokov, takže v tejto kategórii ešte bude mať čas presadiť sa,“ uviedol v tlačovej správe kouč mužskej reprezentácie Peter Šereda, ktorého zverenci Arpáš a Flóro majú v najbližšom čase pred sebou aj ME juniorov.
„Mrzí nás, že ide iba Dominika a ani naše očakávania nie sú prehnané, ale uvidíme, ako to bude na šampionáte. Mojím prianím je herné napredovanie. Výsledky sú pekná vec, ale dôležitejšie sú kvalitná hra, taktické a technické záležitosti. Od toho sa odvíjajú aj lepšie výsledky. Veríme, že nejaký lepší rezultát sa podarí aj nám. Keby sa Wiltschková dostala do šestnástky, tak by to bolo super, keďže podľa postavenia v rebríčku je spomedzi účastníčok dvadsaťtrojka. Hlavný cieľ je však dostať sa zo základnej skupiny. To je pre nás celkom dôležité. Model turnaja je dobrý, lebo umožňuje odohrať dosť zápasov. Prostredie v Kluži poznáme, hala je pekná a určite to bude opäť zorganizované na úrovni," poznamenal tréner slovenskej ženskej reprezentácie Jaromír Truksa.
Slovensko má z ME „21“ na konte tri medaily, z každej hodnoty jednu a všetky vo štvorhrách. Od zlata Alexandra Valucha s Dánom Andersom Lindom v Soči uplynulo deväť rokov, pred siedmimi získali v Gondomare striebro Adam Brat s Tiborom Špánikom a posledným pódiovým úspechom SR bol bronz Emy Labošovej s Tatianou Kukuľkovou z roku 2021 v Spa.