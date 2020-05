Do konca júla sa neuskutočnia žiadne turnaje ATP, WTA ani ITF

New York 15. mája (TASR) - Medzinárodná tenisová federácia (ITF) pre pandémiu koronavírusu predĺžila pozastavenie všetkých turnajov až do 31. júla 2020. Týka sa to mužských a ženských turnajov na okruhoch ATP, WTA a ITF, juniorských a seniorských turnajov ITF, tenisového okruhu pre vozíčkarov ako aj okruhu plážového tenisu. V apríli zrušili všetky turnaje naplánované do 13. júla, v tomto roku sa neuskutoční ani prestížny Wimbledon.



"Sú to ťažké rozhodnutia plné sklamania, ktoré sme museli urobiť, ale zdravie a bezpečnosť sú naďalej naším prvoradým záujmom. Neustále skúmame globálnu situáciu a posudzujeme všetky možnosti obnovenia medzinárodnej súťaže v okamihu, keď to bude bezpečné. Úzko spolupracujeme so zúčastnenými stranami na revízii kalendára a spoločnom prijímaní správnych rozhodnutí,“ citovala oficiálna stránka Slovenského tenisového zväzu slová prezidenta ITF Davida Haggertyho.



Zatiaľ čo globálna pandémia naďalej bráni medzinárodným súťažiam, čiastočné zrušenie vládnych obmedzení v niektorých krajinách umožnilo obnovenie rekreačných tenisových a národných súťaží. ITF však naďalej odporúča rekreačným hráčom, aby sa pri návrate na kurty riadili informáciami a pokynmi svojej národnej federácie.