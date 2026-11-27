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Do majstrovstiev Európy v hádzanej žien zostáva týždeň
Bratislava sa na niekoľko decembrových dní opäť stane dejiskom elitnej medzinárodnej hádzanej.
Autor TASR
Bratislava 27. novembra (TASR) - Už iba týždeň zostáva do začiatku majstrovstiev Európy v hádzanej žien. Bratislavská časť šampionátu sa uskutoční od 4. do 8. decembra 2026 v TIPOS Aréne. Na návrat elitnej ženskej hádzanej na Slovensko sa čakalo takmer polstoročie. „Majstrovstvá Európy sú pre nás sviatkom,“ uviedol prezident Slovenského zväzu hádzanej (SZH) Jaroslav Holeša podľa tlačovej správy organizátorov.
Bratislava sa na niekoľko decembrových dní opäť stane dejiskom elitnej medzinárodnej hádzanej. Naposledy hostila vrcholné ženské hádzanárske podujatie v roku 1978, keď sa v hlavnom meste konali majstrovstvá sveta. Tentokrát sa do Bratislavy vracia ženská hádzaná na najvyššej európskej úrovni, takže slovenskí fanúšikovia budú mať možnosť sledovať súboje slovenských reprezentantiek s európskou špičkou na domácej palubovke.
Unikátny organizačný koncept spojenia piatich hostiteľských krajín umožnil Slovensku pokračovanie úspešnej spolupráce pri organizácii veľkých hádzanárskych podujatí – po roku 2022, keď Bratislava a Košice hostili spolu s Maďarskom mužské majstrovstvá Európy. „Slovensko sa v minulosti podieľalo na organizácii šampionátov a medzinárodných akcií, ženský kontinentálny vrchol ale bude našou premiérou. Je to výzva pre organizačný tím, ale aj pre našu reprezentáciu, ktorá dostane príležitosť predstaviť sa pred vlastnými fanúšikmi a zažiť atmosféru veľkého medzinárodného podujatia na domácej palubovke,“ povedal Holeša.
Prípravy na šampionát finišujú, v pondelok 30. novembra si organizačný tím prevezme TIPOS Arénu a začne ju „obliekať“ do hádzanárskeho šatu. Na ploche takmer 1000 m2 vyrastie hádzanárske ihrisko s rozmermi 20x40 m, okolo hracej plochy budú vytvorené bezpečnostné zóny, priestor pre lavičky družstiev, priestor pre časomeračov a ďalšie technické a organizačné vybavenie ako pozície pre televízne kamery alebo fotografov. Hracia plocha bude podľa pravidiel Európskej hádzanárskej federácie (EHF) pokrytá športovou podlahou Gerflor Taraflex Sport M Evolution. „Na finálnu prípravu haly budeme mať v zásade niekoľko desiatok hodín, ktoré máme rozpracované do detailného plánu, aby jednotlivé činnosti na seba logicky nadväzovali. Tímy sa začnú do haly sťahovať už v priebehu utorka, kedy verím budeme pripravení,“ informoval predseda organizačného výboru šampionátu Ivan Sabovík.
Každý zo zúčastnených tímov bude mať k dispozícii vlastnú šatňu, podobne ako rozhodcovia a delegáti šampionátu. V zákulisí vyrastie tlačové stredisko s kapacitou 60 pracovných miest, v hľadisku budú pre zástupcov médií postavené pracovné pozície s priamym výhľadom na palubovku. K dispozícii bude 40 pozícií pre televíznych a rozhlasových vysielateľov a 60 miest pre píšucich novinárov. „Musím pochváliť celý organizačný tím. Vďaka skúsenostiam z predchádzajúcich akcií neriešime aktuálne žiadne veľké výzvy, ide hlavne o ladenie detailov tak, aby všetko do seba zapadlo a v momente, keď nám v hale prebehne prvý oficiálny tréning, bolo všetko pripravené dôstojne,“ dodal Sabovík.
Už v úvodný deň ME sa na domácej palubovke predstavia aj slovenské hádzanárky. V náročnej F-skupine ich čaká konfrontácia s európskou špičkou. Ako prvé v piatok 4. decembra od 20.30 hod vyzvú Srbsko, dvanásty tím z posledného svetového šampionátu. V nedeľu od
15.30 hod nastúpia domáce hráčky proti Švédsku, štvrtému tímu z posledných olympijských hier v Paríži a účinkovanie na bratislavskej palubovke zakončia zverenkyne trénera Jána Beňadika v utorok 8. decembra večerným zápasom od 18.00 hod proti Nemecku, úradujúcim vicemajsterkám sveta. „Čaká nás náročná skupina, ktorú vnímame ako výzvu zmerať si sily s európskou špičkou. Dievčatá naozaj poctivo odmakali záverečnú prípravu a verím, že podpora publika ich poženie ku kvalitným výkonom,“ povedal reprezentačný tréner Ján Beňadik.
Slovenské reprezentantky nastúpia v špeciálnych dresoch, na ktorých je zobrazený Manifest ženského športu ako oslava odhodlania, sily a rovnocenného postavenia žien v športe. Záujem o decembrový šampionát krátko pred jeho začiatkom rastie. Fanúšikovia si stále môžu zakúpiť balíčky vstupeniek na všetkých šesť zápasov F-skupiny v Bratislave (od 59 eur) alebo jednodňové vstupenky (od 22 eur). Pri príležitosti Black Friday pripravil SZH pre fanúšikov aj špeciálnu ponuku: pri kúpe jednej vstupenky dostanú druhú zadarmo. Akcia platí do pondelka 30. novembra 2026.
Bratislava sa na niekoľko decembrových dní opäť stane dejiskom elitnej medzinárodnej hádzanej. Naposledy hostila vrcholné ženské hádzanárske podujatie v roku 1978, keď sa v hlavnom meste konali majstrovstvá sveta. Tentokrát sa do Bratislavy vracia ženská hádzaná na najvyššej európskej úrovni, takže slovenskí fanúšikovia budú mať možnosť sledovať súboje slovenských reprezentantiek s európskou špičkou na domácej palubovke.
Unikátny organizačný koncept spojenia piatich hostiteľských krajín umožnil Slovensku pokračovanie úspešnej spolupráce pri organizácii veľkých hádzanárskych podujatí – po roku 2022, keď Bratislava a Košice hostili spolu s Maďarskom mužské majstrovstvá Európy. „Slovensko sa v minulosti podieľalo na organizácii šampionátov a medzinárodných akcií, ženský kontinentálny vrchol ale bude našou premiérou. Je to výzva pre organizačný tím, ale aj pre našu reprezentáciu, ktorá dostane príležitosť predstaviť sa pred vlastnými fanúšikmi a zažiť atmosféru veľkého medzinárodného podujatia na domácej palubovke,“ povedal Holeša.
Prípravy na šampionát finišujú, v pondelok 30. novembra si organizačný tím prevezme TIPOS Arénu a začne ju „obliekať“ do hádzanárskeho šatu. Na ploche takmer 1000 m2 vyrastie hádzanárske ihrisko s rozmermi 20x40 m, okolo hracej plochy budú vytvorené bezpečnostné zóny, priestor pre lavičky družstiev, priestor pre časomeračov a ďalšie technické a organizačné vybavenie ako pozície pre televízne kamery alebo fotografov. Hracia plocha bude podľa pravidiel Európskej hádzanárskej federácie (EHF) pokrytá športovou podlahou Gerflor Taraflex Sport M Evolution. „Na finálnu prípravu haly budeme mať v zásade niekoľko desiatok hodín, ktoré máme rozpracované do detailného plánu, aby jednotlivé činnosti na seba logicky nadväzovali. Tímy sa začnú do haly sťahovať už v priebehu utorka, kedy verím budeme pripravení,“ informoval predseda organizačného výboru šampionátu Ivan Sabovík.
Každý zo zúčastnených tímov bude mať k dispozícii vlastnú šatňu, podobne ako rozhodcovia a delegáti šampionátu. V zákulisí vyrastie tlačové stredisko s kapacitou 60 pracovných miest, v hľadisku budú pre zástupcov médií postavené pracovné pozície s priamym výhľadom na palubovku. K dispozícii bude 40 pozícií pre televíznych a rozhlasových vysielateľov a 60 miest pre píšucich novinárov. „Musím pochváliť celý organizačný tím. Vďaka skúsenostiam z predchádzajúcich akcií neriešime aktuálne žiadne veľké výzvy, ide hlavne o ladenie detailov tak, aby všetko do seba zapadlo a v momente, keď nám v hale prebehne prvý oficiálny tréning, bolo všetko pripravené dôstojne,“ dodal Sabovík.
Už v úvodný deň ME sa na domácej palubovke predstavia aj slovenské hádzanárky. V náročnej F-skupine ich čaká konfrontácia s európskou špičkou. Ako prvé v piatok 4. decembra od 20.30 hod vyzvú Srbsko, dvanásty tím z posledného svetového šampionátu. V nedeľu od
15.30 hod nastúpia domáce hráčky proti Švédsku, štvrtému tímu z posledných olympijských hier v Paríži a účinkovanie na bratislavskej palubovke zakončia zverenkyne trénera Jána Beňadika v utorok 8. decembra večerným zápasom od 18.00 hod proti Nemecku, úradujúcim vicemajsterkám sveta. „Čaká nás náročná skupina, ktorú vnímame ako výzvu zmerať si sily s európskou špičkou. Dievčatá naozaj poctivo odmakali záverečnú prípravu a verím, že podpora publika ich poženie ku kvalitným výkonom,“ povedal reprezentačný tréner Ján Beňadik.
Slovenské reprezentantky nastúpia v špeciálnych dresoch, na ktorých je zobrazený Manifest ženského športu ako oslava odhodlania, sily a rovnocenného postavenia žien v športe. Záujem o decembrový šampionát krátko pred jeho začiatkom rastie. Fanúšikovia si stále môžu zakúpiť balíčky vstupeniek na všetkých šesť zápasov F-skupiny v Bratislave (od 59 eur) alebo jednodňové vstupenky (od 22 eur). Pri príležitosti Black Friday pripravil SZH pre fanúšikov aj špeciálnu ponuku: pri kúpe jednej vstupenky dostanú druhú zadarmo. Akcia platí do pondelka 30. novembra 2026.
Program skupiny F na ME 2026 (TIPOS Aréna, Bratislava):
piatok 4. decembra: Švédsko - Nemecko (18.00 h)
piatok 4. decembra: SLOVENSKO - Srbsko (20.30 h)
nedeľa 6. decembra: Švédsko - SLOVENSKO (15.30 h)
nedeľa 6. decembra: Nemecko - Srbsko (18.00 h)
utorok 8. decembra: SLOVENSKO - Nemecko (18.00 h)
utorok 8. decembra: Srbsko - Švédsko (20.30 h)
piatok 4. decembra: Švédsko - Nemecko (18.00 h)
piatok 4. decembra: SLOVENSKO - Srbsko (20.30 h)
nedeľa 6. decembra: Švédsko - SLOVENSKO (15.30 h)
nedeľa 6. decembra: Nemecko - Srbsko (18.00 h)
utorok 8. decembra: SLOVENSKO - Nemecko (18.00 h)
utorok 8. decembra: Srbsko - Švédsko (20.30 h)