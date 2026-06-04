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Do ME v hádzanárok zostáva šesť mesiacov. Bude úspešný, hovorí Sabovik
Slovensko bude hostiť ME v hádzanej žien spoločne s Poľskom, Rumunskom, Českom a Tureckom od 3. do 20. decembra 2026.
Autor TASR
Bratislava 4. júna (TASR) - Do majstrovstiev Európy hádzanárok 2026, ktoré bude spoluorganizovať aj Slovensko, zostáva šesť mesiacov. Šéf organizačného výboru šampionátu Ivan Sabovik prezradil, že vstupenky si zatiaľ zakúpili fanúšikovia z deviatich krajín. Zároveň informoval, že prípravy prebiehajú podľa harmonogramu.
Slovensko bude hostiť ME v hádzanej žien spoločne s Poľskom, Rumunskom, Českom a Tureckom od 3. do 20. decembra 2026. Slovenky odštartujú svoje účinkovanie na turnaji na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu 4. decembra o 20.30 h proti Srbsku, následne sa 6. decembra o 15.30 h stretnú so Švédskom a 8. decembra od 18.00 h budú čeliť Nemecku.
„Od septembra sa budeme pripravovať vo finálnej časti smerom k šampionátu. Máme tam domáce zápasy v septembri a v októbri a pred samotným šampionátom tam máme turnaj v Maďarsku, kde sa stretneme opäť s Rakúskom a Maďarskom. Pozitívne je určite to, že týždne spoločnej prípravy sú vždy naplánované tak, že budeme mať týždeň priestor na tréningový proces a vždy v závere týždňa to vyvrcholí prípravným zápasom alebo zápasmi. Priestor na prípravu bude väčší ako doteraz, keď sme vždy po troch-štyroch dňoch tréningov niekam prelietavali a hrali náročné zápasy Euro Cupu. Verím, že tým, že budeme mať viac času na prípravu a priestor sami na seba, tak nám to dáva dobrú šancu pripraviť sa dobre na finálový turnaj,“ uviedol na štvrtkovej tlačovej konferencii Ján Beňadik, tréner slovenskej ženskej reprezentácie.
Na šampionáte sa druhýkrát v histórii predstaví 24 tímov, ktoré aprílový žreb v Katoviciach rozdelil do šiestich štvorčlenných skupín. Zápasy prvej fázy turnaja budú okrem Bratislavy hostiť aj Oradea, Kluž, Antalya, Brno a Katovice. Poľská hala privíta finále a predtým aj prvé fázy play off spoločne s Klužom. Po prvý raz organizuje šampionát až päť krajín.
„Organizačný výbor pracuje na naozaj profesionálnej úrovni. Všetko prebieha v rámci harmonogramu a všetky body, ktoré sme si vytýčili na máj, jún a ďalšie mesiace sú naplnené. Perlička je, že interpret oficiálnej piesne šampionátu, ktorá bude zverejnená v auguste, je zo Slovenska. Je to prvýkrát v histórii, keď šampionát organizuje päť krajín. Máme viaceré časové pásma, päť rôznych mien, je to komplikovaná hierarchia organizácie podujatia. Je to ale zároveň veľká výzva, ktorú všetci členovia organizačného výboru zvládajú na výbornú. Som presvedčený, že šampionát bude úspešný,“ vyhlásil Ivan Sabovik, šéf organizačného výboru.
Zimný štadión Ondreja Nepelu bude hostiť spolu šesť zápasov F-skupiny, rozdelených do troch dní. „Pevne veríme, že diváci si v predvianočnom období nájdu priestor na to, aby prišli podporiť naše hádzanárky a vytvorili kulisu hodnú takéhoto šampionátu. Začal sa predaj jednodňových vstupeniek v troch kategóriách a do pozornosti dávam aj výhodnejšie vstupenky na celú našu skupinu. Diváci uvidia fantastické tímy ako Nemecko a Švédsko, máme tu aj Srbsko a v neposlednom rade Slovensko. Aktuálne sme v predajnosti na dvadsiatich percentách a je pekné, že záujem prejavilo veľmi veľa fanúšikov z Nemecka, Švédska či Rakúska a prídu na majstrovstvá Európy. Aktuálne máme predajnosť vstupeniek z minimálne deviatich krajín,“ doplnil Sabovik.
Slovensko hostilo v roku 2022 spolu s Maďarskom ME mužov. V kandidatúre 2026 ponúkalo ako dejisko aj Košice a ME malo organizovať iba s Rumunskom. Turecko a ani Česko ešte žiadne hádzanárske ME neusporiadali. „Sme veľmi pyšní, že môžeme byť organizátorom takéhoto podujatia. Zároveň sa na to tešíme ako na vyvrcholenie niekoľkých generácií dievčat, ktoré budú mať možnosť reprezentovať Slovensko pred domácim publikom. Všetko je pripravené a v priebehu šiestich mesiacov budeme verejnosť oboznamovať s ďalšími vecami, ako je maskot či oficiálna pieseň šampionátu. Od septembra po december máme pripravený program v podobe prípravných zápasov na Slovensku a záverečného turnaja v Maďarsku pred šampionátom. Verím, že v týchto zápasoch ukážeme už tú naozajstnú silu. Zatiaľ tie výsledky v jarnej časti neboli také, aké by sme si predstavovali, ale verím, že na šampionát budeme pripravení tak, aby sme zaujali nielen hrou a nasadením a mali plné tribúny,“ povedal Jaroslav Holeša, prezident Slovenského zväzu hádzanej.
Slovensko bude hostiť ME v hádzanej žien spoločne s Poľskom, Rumunskom, Českom a Tureckom od 3. do 20. decembra 2026. Slovenky odštartujú svoje účinkovanie na turnaji na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu 4. decembra o 20.30 h proti Srbsku, následne sa 6. decembra o 15.30 h stretnú so Švédskom a 8. decembra od 18.00 h budú čeliť Nemecku.
„Od septembra sa budeme pripravovať vo finálnej časti smerom k šampionátu. Máme tam domáce zápasy v septembri a v októbri a pred samotným šampionátom tam máme turnaj v Maďarsku, kde sa stretneme opäť s Rakúskom a Maďarskom. Pozitívne je určite to, že týždne spoločnej prípravy sú vždy naplánované tak, že budeme mať týždeň priestor na tréningový proces a vždy v závere týždňa to vyvrcholí prípravným zápasom alebo zápasmi. Priestor na prípravu bude väčší ako doteraz, keď sme vždy po troch-štyroch dňoch tréningov niekam prelietavali a hrali náročné zápasy Euro Cupu. Verím, že tým, že budeme mať viac času na prípravu a priestor sami na seba, tak nám to dáva dobrú šancu pripraviť sa dobre na finálový turnaj,“ uviedol na štvrtkovej tlačovej konferencii Ján Beňadik, tréner slovenskej ženskej reprezentácie.
Na šampionáte sa druhýkrát v histórii predstaví 24 tímov, ktoré aprílový žreb v Katoviciach rozdelil do šiestich štvorčlenných skupín. Zápasy prvej fázy turnaja budú okrem Bratislavy hostiť aj Oradea, Kluž, Antalya, Brno a Katovice. Poľská hala privíta finále a predtým aj prvé fázy play off spoločne s Klužom. Po prvý raz organizuje šampionát až päť krajín.
„Organizačný výbor pracuje na naozaj profesionálnej úrovni. Všetko prebieha v rámci harmonogramu a všetky body, ktoré sme si vytýčili na máj, jún a ďalšie mesiace sú naplnené. Perlička je, že interpret oficiálnej piesne šampionátu, ktorá bude zverejnená v auguste, je zo Slovenska. Je to prvýkrát v histórii, keď šampionát organizuje päť krajín. Máme viaceré časové pásma, päť rôznych mien, je to komplikovaná hierarchia organizácie podujatia. Je to ale zároveň veľká výzva, ktorú všetci členovia organizačného výboru zvládajú na výbornú. Som presvedčený, že šampionát bude úspešný,“ vyhlásil Ivan Sabovik, šéf organizačného výboru.
Zimný štadión Ondreja Nepelu bude hostiť spolu šesť zápasov F-skupiny, rozdelených do troch dní. „Pevne veríme, že diváci si v predvianočnom období nájdu priestor na to, aby prišli podporiť naše hádzanárky a vytvorili kulisu hodnú takéhoto šampionátu. Začal sa predaj jednodňových vstupeniek v troch kategóriách a do pozornosti dávam aj výhodnejšie vstupenky na celú našu skupinu. Diváci uvidia fantastické tímy ako Nemecko a Švédsko, máme tu aj Srbsko a v neposlednom rade Slovensko. Aktuálne sme v predajnosti na dvadsiatich percentách a je pekné, že záujem prejavilo veľmi veľa fanúšikov z Nemecka, Švédska či Rakúska a prídu na majstrovstvá Európy. Aktuálne máme predajnosť vstupeniek z minimálne deviatich krajín,“ doplnil Sabovik.
Slovensko hostilo v roku 2022 spolu s Maďarskom ME mužov. V kandidatúre 2026 ponúkalo ako dejisko aj Košice a ME malo organizovať iba s Rumunskom. Turecko a ani Česko ešte žiadne hádzanárske ME neusporiadali. „Sme veľmi pyšní, že môžeme byť organizátorom takéhoto podujatia. Zároveň sa na to tešíme ako na vyvrcholenie niekoľkých generácií dievčat, ktoré budú mať možnosť reprezentovať Slovensko pred domácim publikom. Všetko je pripravené a v priebehu šiestich mesiacov budeme verejnosť oboznamovať s ďalšími vecami, ako je maskot či oficiálna pieseň šampionátu. Od septembra po december máme pripravený program v podobe prípravných zápasov na Slovensku a záverečného turnaja v Maďarsku pred šampionátom. Verím, že v týchto zápasoch ukážeme už tú naozajstnú silu. Zatiaľ tie výsledky v jarnej časti neboli také, aké by sme si predstavovali, ale verím, že na šampionát budeme pripravení tak, aby sme zaujali nielen hrou a nasadením a mali plné tribúny,“ povedal Jaroslav Holeša, prezident Slovenského zväzu hádzanej.