Do Medzinárodnej siene slávy uviedli Mayweathera či Vladimira Klička

New York 13. júna (TASR) - Do Medzinárodnej boxerskej siene slávy (IBHOF) sa dostali Američan Floyd Mayweather ml. aj Ukrajinec Vladimir Kličko. Oboch uviedli za rok 2021 spoločne s Andrem Wardom, novými členmi za tento rok sa stali Roy Jones ml., Miguel Cotto, James Toney, Regina Halmichová či Holly Holmová.



Za rok 2020 vybrali Bernarda Hopkinsa, Juana Manuela Marqueza a Shanea Mosleyho. Pre pandémiu koronavírusu sa spojili galavečery za uplynulé tri ročníky, celkovo ocenili 36 ľudí. Pre mnoho účastníkov sa podujatie presunulo zo sídla IBHOF v Canastote do neďalekej Verony v rámci amerického štátu New York. Informovala o tom agentúra AP.