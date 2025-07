Do nedeľného finále postúpili dve slovenské lode

Pitešť 5. júla (TASR) - Sobotňajšie finálové súťaže na kanoistických majstrovstvách Európy juniorov a do 23 rokov v rumunskom meste Pitešť nepriniesli medailový úspech pre Slovensko. Najbližšie k cennému kovu mal Peter Kizek v disciplíne C1 na 1000 m v kategórii 23 rokov, keď obsadil v A-finále konečné 4. miesto so stratou tri a pol sekundy na pódium. Zlato obhájil Čech Adam Rudolf.



Medzi juniormi skončil v K1 1000 m na piatej pozícii Teo Lukáč. Finišoval s mankom 4,56 sekundy na víťazného Zoltána Mircseho z Maďarska, za tretím Estóncom Romanom Orlovom zaostal o necelé dve sekundy. Artur Kaláber v C1 juniorov na 1000 m obsadil 8. pozíciu.



Dvojica juniorov Oskar Ďurčo a Matúš Sekerák dopádlovala na 6. priečke v K2 1000 m. V tej istej disciplíne dosiahli rovnaké umiestnenie medzi 23-ročnými Dominik Doktorík s Jurajom Kukučkom. V kategórii junioriek skončila Lara Hanáková na 8. mieste v K1 1000 m.



V popoludňajšom programe si postup do A-finále vybojovali dve slovenské lode. Peter Kizek sa v kategórii do 23 rokov stal víťazom svojej semifinálovej jazdy v C1 500 m. Juniori Jakub Bartolčič, Alex Gavlider si tretím miestom v K2 500 m vybojovali možnosť zabojovať o medaily. Do B-finále sa dostal Réne Ficza šiestou priečkou v K1 200 m medzi 23-ročnými.



Nelle Vreckovej a Daniele Rusovej nevyšlo juniorské semifinále K2 500 m podľa predstáv, napokon obsadili nepostupovú piatu priečku. Na ôsmej pozícii skončil v K2 500 m v kategórii do 23 rokov Dominik Doktorík a Juraj Kukučka. Šiesta Laura Laura Öri zostala v C1 200 m medzi 23-ročnými pred finálovou účasťou, rovnakou tak deviata Vivien Stehlíková v rovnakej disciplíne medzi juniorkami. V semifinále K4 500 m skončilo juniorské kvarteto Nella Vrecková, Sofia Noskovičová, Daniela Rusová, Lara Hanáková na štvrtom mieste.