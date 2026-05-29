Do Nitry sa vrátil brankár Marinov, podpísal zmluvu na tri roky
Autor TASR
Nitra 29. mája (TASR) - Hokejový klub HK Nitra angažoval brankára Mateja Marinova. Dvadsaťdvaročný odchovanec nitrianskeho klubu sa vracia do známeho prostredia po pôsobení v zámorskej univerzitnej súťaži NCAA.
Marinov strávil uplynulé tri sezóny v tíme Quinnipiac University. V minulej sezóne odchytal 24 zápasov, v ktorých dosiahol dve čisté kontá a úspešnosť zákrokov takmer 90 percent. „Corgoni“ s ním podpísali trojročnú zmluvu.
Rodák z Nitry vyrastal do jedenástich rokov vo Francúzsku, kde pôsobil jeho otec, obranca Erik Marinov. Matej Marinov prešiel mládežníckymi kategóriami HK Nitra a v sezóne 2020/21 nastúpil na dva zápasy v najvyššej slovenskej súťaži. Následne chytal v Tipos SHL za HK Levice a Topoľčany, kde mal úspešnosť zákrokov 92,9 percenta.
V sezóne 2021/22 zamieril do zámoria, kde pôsobil v tíme Fargo Force v USHL. V ročníku 2022/23 bol aj súčasťou slovenského výberu na MS hráčov do 20 rokov, na ktorých nastúpil v jednom zápase. „Čakali sme na tento moment, avizovali sme, že v zámorí máme našich dvoch nitrianskych brankárov - odchovancov. Sme veľmi radi, že dnes sa návrat prvého z nich stáva realitou. S Matejom u nás počítame dlhodobo, zmluvu sme podpísali na tri roky. Priestor dostane už v tejto sezóne,“ uviedol prezident klubu Miroslav Kováčik podľa webstránky hknitra.sk.
