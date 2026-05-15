Do nominácie Haiti sa dostal aj Simon z Tatrana Prešov
Haiti sa predstaví na záverečnom turnaji MS prvýkrát od roku 1974. Figurovať bude v C-skupine po boku Brazílie, Maroka a Škótska.
Autor TASR
Port-au-Prince 15. mája (TASR) - Futbalisti Haiti si stanovili za cieľ na tohtoročných MS v USA, Kanade a Mexiku postup do osemfinále. Tréner karibského štátu Sebastien Migne zaradil do 26-členného kádra aj stredopoliara Dominiquea Simona, ktorý si na Slovensku oblieka dres Tatrana Prešov.
Haiti sa predstaví na záverečnom turnaji MS prvýkrát od roku 1974. Figurovať bude v C-skupine po boku Brazílie, Maroka a Škótska. Napriek náročnej konkurencii si dávajú Haiťania smelé ciele. „Hlavným cieľom bude, samozrejme, získať náš vôbec prvý bod na MS. Ak by sme si však stanovili len tento cieľ, pre mojich hráčov by to bola príliš malá motivácia. Naša nová stratégia zahŕňa postup do osemfinále, o to sa budeme snažiť, pričom sa zameriame na náš štýl hry. Pre Haiti je to obrovská príležitosť – takéto sa nenaskytujú často,“ uviedol Migne podľa AFP.
Predbežná nominácia Haiti na MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku:
Brankári: Johnny Placide (Bastia/Fr.), Alexandre Pierre (Sochaux/Fr.), Josue Duverger (Koblenz/Nem.)
Obrancovia: Carlens Arcus (Angers/Fr.), Wilguens Pauguain (Waregem/Belg.), Duke Lacroix (Colorado/USA), Martin Experience (Nancy/Fr.), Jean-Kevin Duverne (Gent/Belg.), Ricardo Ade (Quito/Ekv.), Hannes Delcroix (Lugano/Švaj.), Keeto Thermoncy (Bern/Švaj.)
Stredopoliari: Leverton Pierre (Vizela/Portug.), Carl-Fred Sainthé (El Paso/USA), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union/USA), Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton/Angl.), Pierre Woodenski (Violette/Haiti), Dominique Simon (TATRAN PREŠOV/SR)
Útočníci: Louicius Deedson (Dallas/USA), Ruben Providence (Almere/Hol.), Josue Casimir (Auxerre/Fr.), Derrick Etienne (Toronto/Kan.), Wilson Isidor (Sunderland/Angl.), Duckens Nazon (Esteghlal/Irán), Frantzdy Pierrot (Rizespor/Turecko), Yassin Fortune (Vizela/Portug.), Lenny Joseph (Ferencváros/Maď.)
