Do nominácie SR na preteky mužov do 23 rokov na MS pribudol Foltán

Bruggy 21. septembra (TASR) - Slovenská cyklistika bude mať na MS v Belgicku v pretekoch mužov do 23 rokov napokon päťnásobné zastúpenie. Reprezentačný tréner Jakub Vančo ku kvartetu Lukáš Kubiš, Matúš Štoček, Tobias Vančo a Filip Lohinský doplnil do nominácie aj Adama Foltána (Dukla Banská Bystrica).



"Na základe vyjazdených UCI bodov (väčšina od Lukáša Kubiša) máme vyjazdených päť miest. Adam patrí medzi spoľahlivých pomocníkov na trati a už veľakrát prispel k Lukášovmu výsledku. I preto sme využili piatu miestenku na doplnenie práve Adama Foltána," vysvetlil tréner Jakub Vančo aktualizáciu zloženia reprezentačného výberu do 23 rokov. Informácie pochádzajú z tlačovej správy Slovenského zväzu cyklistiky.



Cestné preteky mužov do 23 rokov (Antverpy - Leuven, 163 km) sa pôjdu v piatok 24. septembra o 13.25 h.