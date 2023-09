Do ofenzívy hokejistov Michaloviec pribudol Kanaďan Pearson

Michalovce 8. septembra (TASR) - Kanadský hokejista Chase Pearson sa stal hráčom extraligového HK Dukla Ingema Michalovce. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej webstránke.



Pre univerzálneho 26-ročného útočníka to bude prvé európske pôsobisko. V uplynulých štyroch sezónach patril do organizácie Detroitu Red Wings, pričom v ročníku 2021/2022 odohral v NHL tri zápasy. V sezóne 2022/2023 odohral na farme v AHL 47 zápasov v drese Grand Rapids Griffins, v ktorých nazbieral 14 kanadských bodov za 4 góly a 10 asistencií.



"V uplynulých týždňoch sme sa intenzívne snažili podpísať hráča na posledné voľné miesto pre legionára. Som nesmierne rád, že sme sa dohodli na ročnom kontrakte s Chaseom, ktorý odohral uplynulé sezóny v rozvojovom programe Detroitu Red Wings. O jeho kvalitách svedčia aj tri podpísané zmluvy s ´červenými krídlami´. Má výborné korčuľovanie a nebojí sa ísť do predbránkového priestoru, v ktorom využíva svoje schopnosti a parametre. Vďaka svojej zodpovednosti je užitočný na oboch koncoch klziska. Očakávame, že bude líder tímu a my mu pomôžeme v napredovaní v kariére," uviedol skaut michalovského klubu Július Koval.