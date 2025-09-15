< sekcia Šport
Do osemfinále z B-skupiny Poliaci s Holanďanmi
Rovnako sú na tom v B-skupine Poliaci s Holanďanmi.
Autor TASR
Manila 15. septembra (TASR) - Volejbalisti Kuby vyhrali v pondelkovom zápase MS na Filipínach nad Kolumbiou 3:0 a udržali si tak šancu na postup z D-skupiny do osemfinále. V dueli „géčka“ vyhralo Turecko nad Líbyou 3:1 a Kanada si poradila bez straty setu s Japonskom. Po dvoch zápasoch tak z G-skupiny s určitosťou postúpia šesťbodové Turecko a Kanada.
Rovnako sú na tom v B-skupine Poliaci s Holanďanmi. Poľsko zvíťazilo nad Katarom bez straty setu a Holandsko rovnakým pomerom nad Rumunskom. Päť bodov majú po dvoch zápasoch na konte reprezentanti Bulharska, tí v E-skupine proti Slovincom vyhrávali 2:0, no napokon potrebovali na víťazstvo päť setov.
MS mužov na Filipínach:
B-skupina (Quezon City):
Holandsko - Rumunsko 3:0 (23, 24, 24)
Poľsko - Katar 3:0 (21, 14, 19)
D-skupina (Pasay):
Kuba - Kolumbia 3:0 (22, 21, 20)
USA - Portugalsko 3:0 (19, 22, 17)
E-skupina (Pasay):
Nemecko - Čile 3:0 (17, 23, 21)
Slovinsko - Bulharsko 2:3 (-19, -14, 18, 23, -13)
G-skupina (Quezon City):
Turecko - Líbya 3:1 (18, -23, 14, 16)
Japonsko - Kanada 0:3 (-20, -23, -22)
