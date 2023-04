Do osláv Medzinárodného dňa florbalu sa zapojili stovky škôl

Bratislava 12. apríla (TASR) - Stovky základných škôl na Slovensku sa v stredu zapojili do osláv Medzinárodného dňa florbalu. Pohybové aktivity na školách podnietila celonárodná motivačná akcia "Všetci s florbalkami do školy!" pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.



V rámci dlhodobej agendy "Super Florbal Deti" zastrešenej Slovenským zväzom florbalu (SZFB) sa konali súťaže zručnosti či turnaje medzi triedami. Voľnejšou formou sa odohrávali aj ďalšie florbalové aktivity v telocvičniach, halách, na školských dvoroch a provizórnych ihriskách vo verejnom priestore. "Potešilo ma, čo som vnímal. Takéto aktivity pre deti majú obrovský zmysel a spopularizovanie florbalu na školách je veľká vec. Základňa sa vďaka tejto i podobným akciám určite bude ďalej rozširovať," uviedol v tlačovej správe SZFB štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre šport Richard Nemec, ktorý zavítal na ZŠ Černyševského v bratislavskej Petržalke.



"Veľmi ma teší, že sme prezentovali florbal v škole so zázemím dýchajúcim týmto športom v krúžkovej podobe. Detská radosť z florbalu tvorí základ pre neskorší prechod na klubovú úroveň, až napokon takto vštepené nadšenie a zanietenosť vedú k reprezentácii na vrchole celej pyramídy," konštatoval prezident SZFB Martin Kopejtko.



Florbal sa stáva na Slovensku čoraz populárnejším kolektívnym športom. "Vôbec nie som prekvapený tým, ako florbal napreduje. Naopak: už kedysi na fakulte telesnej výchovy a športu som dekana upozorňoval, že tento šport pôjde stále vyššie a vyššie svojou základňou, prácou zväzu i klubov, kvalitou líg aj našich reprezentácií. Vôbec som o tom nepochyboval a aj dnešok len potvrdil správnosť tejto prognózy," dodal Nemec. Termín 12. apríl zaviedla v roku 2016 ako stály dátum osláv Medzinárodná florbalová federácia (IFF) pri príležitostí 30. výročia svojho vzniku vo švédskom Jönköpingu.