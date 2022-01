Do Pekingu pocestujú štyria Slováci, Ninis sa vyrovná legendám

Na snímke slovenský sánkar Jozef Ninis počas tréningu pred začiatkom XXIII. zimných olympijských hier 7. februára 2018 v juhokórejskom Pjongčangu. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 10. januára (TASR) - Slovenskí sánkari majú definitívu štyroch miesteniek na zimné olympijské hry do Pekingu (4. – 20. februára 2022). Slovensko obsadí každú zo štyroch súťaží v tomto športe. V ľadovom tobogane v Jen-čchingu budú mať sánkari svoje preteky od 5. do 10. februára. Informoval o tom portál olympic.sk.Medzinárodná sánkarská federácia (FIL) uzavrela kvalifikačný proces na ZOH po víkendových pretekoch Svetového pohára v lotyšskej Sigulde. V Číne sa predstaví 106 sánkarov a sánkarok z 26 krajín. Rakúsko, Lotyšsko, Nemecko a Ruský olympijský výbor majú k dispozícii maximálny počet desať miesteniek. Slovensko má istotu minimálne jedného pretekára, pretekárky i dvojice.V olympijskej súťaži dostáva možnosť nastúpiť po 35 mužov a žien a osemnásť mužských dvojíc. V súťaži štafiet sa predstaví pravdepodobne štrnásť tímov, ktoré budú zložené z účastníkov individuálnych pretekov.V súťaži mužov by sa mal v slovenských farbách predstaviť Jozef Ninis, ktorého čaká už piaty olympijský štart. Vstúpi do spoločnosti päťnásobných olympionikov – plavkyne Martiny Moravcovej, strelca Jozefa Gönciho, vodného slalomára Michala Martikána, sánkarky Márie Jasenčákovej, biatlonistky Martiny Halinárovej a bežcov na lyžiach Martina Bajčičáka a Ivana Bátoryho, ktorí sa predstavili na hrách päťkrát. Rekord drží so šiestimi účasťami Erik Vlček. Martin Tešovič sa síce prebojoval na vrcholné podujatie vo vzpieraní a boboch celkovo šesťkrát, reálne však štartoval len na štyroch.V ženských pretekoch dostane šancu Katarína Šimoňáková a vo dvojiciach Tomáš Vaverčák s Matejom Zmijom. V zložení Ninis, Šimoňáková a Vaverčák/Zmij absolvujú Slováci aj preteky štafiet, v ktorých skončili v prvý januárový víkend na pretekoch Svetového pohára vo Winterbergu na 7. mieste.Teoreticky by sa slovenský sánkarský tím mohol rozšíriť ešte o jedno miesto pre súťaž mužov, ak by odmietli pridelenú kvótu tri krajiny či ich zástupcovia.pripomenul olympic.sk.