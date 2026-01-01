Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 1. január 2026
Do Pittsburghu putuje Zamula, Philadelphia získala Tomasina

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Pre Zamulu je to vôbec prvá zmena klubovej adresy v rámci NHL, v aktuálnom ročníku odohral za Philadelphiu 13 duelov s bilanciou jednej asistencie.

Autor TASR
New York 1. januára (TASR) - V zámorskej hokejovej NHL sa uskutočnila hráčska výmena medzi Pittsburghom a Philadelphiou. K Penguins sa sťahuje 25-ročný ruský obranca Jegor Zamula, opačným smerom putuje 24-ročný kanadský útočník Philip Tomasino. Oba kluby o tom informovali na svojich oficiálnych stránkach.

Pre Zamulu je to vôbec prvá zmena klubovej adresy v rámci NHL, v aktuálnom ročníku odohral za Philadelphiu 13 duelov s bilanciou jednej asistencie. Tomasino bol súčasťou Pittsburghu od sezóny 2024/2025, v tomto ročníku si zapísal deväť štartov a jednu asistenciu. Obaja budú počas leta obmedzenými voľnými hráčmi.
