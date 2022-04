Do play off NBA vstúpili Minnesota, Golden State aj Philadelphia

NBA - 1. kolo play off, 1. zápasy:



Západná konferencia:



Dallas Mavericks - Utah Jazz 93:99 (23:20, 20:25, 22:28, 28:26)

Najviac bodov:

Brunson 24, Dinwiddie 22, Bullcok 15 - Mitchell 32, Bogdanovič 26, Conley 13

/na zápasy: 0:1/





Memphis Grizzlies - Minnesota Timberwolves 117:130 (33:41, 29:24, 30:32, 25:33)

Najviac bodov:

Morant 32, Brooks 24, Bane 17 - Edwards 36, Towns 29 (13 doskokov), Beasley 25

/na zápasy: 0:1/





Golden State Warriors - Denver Nuggets 123:107 (26:27, 32:20, 32:23, 33:37)

Najviac bodov:

Poole 30, Thompson 19, Curry a Wiggins po 16 - Jokič 25 (10 doskokov), Barton 24, Hyland a Morris po 10

/na zápasy: 1:0/





Východná konferencia:



Philadelphia 76ers - Toronto Raptors 131:111 (35:27, 34:24, 38:37, 24:23)

Najviac bodov:

Maxey 38, Harris 26, Harden 22 (14 asistencií) - Siakam 24, Anunoby 20, VanVleet 18

/na zápasy: 1:0/



New York 16. apríla (TASR) - Basketbalisti Utahu Jazz zvíťazili v otváracom stretnutí play off NBA sezóny 2021/2022 na palubovke Dallasu 99:93. Najlepším strelcom hostí bol Donovan Mitchell s 32 bodmi. Mavericks sa ako nasadená štvorka Západnej konferencie proti päťke nedokázal vyrovnať s absenciou svojej hlavnej hviezdy Luku Dončiča, ktorý má problémy s lýtkom.Tréner Mavs Jason Kidd uviedol, že stav Slovinca sa nezlepšil podľa očakávania.citovala ho agentúra AP.Úspešne vstúpil do sérií 1. kola aj Minnesota, Golden State a Philadelphia. Timberwolves zvíťazili na palubovke Memphisu 130:117, Warriors doma zdolali Denver 123:107 a Philadelphia si doma poradila s Torontom 131:111.Siedma nasadená Minnesota prekvapujúco zdolala druhý nasadený Memphis vďaka 36 bodom Anthonyho Edwardsa. Bol to pre neho vôbec prvý zápas v play off, ale zvládol ho akopovedal Edwards, draftová jednotka z roku 2020. Hostia vyhrali svoj prvý otvárací play off duel prvýkrát od roku 2004.Warriors už po zranení nasadili hviezdneho Stephena Curryho, ako náhradník si pripísal 16 bodov za 21 minút. Perfektne ho zastúpil v základnej päťke Jordan poole, ktorý v play off debutoval 30 bodmi. Tréner domácich Steve Kerr teraz dobre popremýšľa, či Cuuryho nasadí do zápasu číslo dva, alebo nebude riskovať a ešte mu dá čas na zotavenie.vyjadril sa Kerr a Curry doplnil:Philadelphia využila výhodu domácej palubovky, keď si Tyrese Maxey s 38 bodmi vytvoril kariérne maximum v play off. Najlepší strelec ligy Joel Embiid zaťažil konto Raptors 19 bodmi a pridal 15 doskokov.