Do play off NHL postúpili St. Louis a Calgary

NHL - sumáre:



BOSTON BRUINS - PITTSBURGH PENGUINS 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Góly:

1. Frederic (Smith), 3. Haula (Reilly) - 26. Heinen (Blueger, McGinn).

Brankári: Swayman - DeSmith,

Strely na bránku: 29:24,

17.850 divákov.





NASHVILLE PREDATORS - CHICAGO BLACKHAWKS 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Góly:

4. Tolvanen (Tomasino, Glass), 26. Josi (Johansen, Forsberg), 40. Duchene (Granlund, Forsberg), 44. Granlund (Ekholm, Fabbro) - 8. Kane (Strome, DeBrincat), 26. Kubalík (McCabe, Reichel), 55. Stillman (Kane, DeBrincat). Brankári: Saros - Lankinen,

Strely na bránku: 34:31,

17.159 divákov.







NEW YORK RANGERS - DETROIT RED WINGS 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Góly:

14. Zibanejad (Panarin, Kreider), 24. Vatrano (Zibanejad, Fox), 45. Lafreniere (Goodrow, Chytil), 55. Lafreniere (Nemeth, Goodrow).

Brankári: Šesťorkin - Greiss,

Strely na bránku: 37:20,

18.006 divákov





ST. LOUIS BLUES - MINNESOTA WILD 6:5 pp (1:0, 3:1, 1:4 - 1:0)

Góly:

14. Barbašev (Walker, Schenn), 24. Tarasenko (Parayko, Bučnevič), 27. Perron (Schenn, Krug), 34. Saad (O´Reilly, Scandella), 50. Bučnevič (Thomas, Parayko) - 22. Hartman (Kaprizov, Zuccarello), 44. Hartman (Zuccarello, Goligoski), 45. F. Gaudreau (Fiala, Boldy), 55. M. Foligno (Hartman, Brodin), 55. Kaprizov (Zuccarello).

Brankári: Husso - Talbot,

Strely na bránku: 30:36,

18.096 divákov





EDMONTON OILERS - VEGAS GOLDEN KNIGHTS 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Góly:

17. Russell (Kassian, McLeod), 41. Ceci (Nurse, Kane), 46. Foegele, 56. Nugent-Hopkins (Ryan).

Brankári: Smith - Thompson,

Strely na bránku: 36:39,

17.757 divákov





BUFFALO SABRES - PHILADELPHIA FLYERS 4:3 (0:2, 4:1, 0:0)

Góly:

24. Okposo (Krebs, Jokiharju), 29. Dahlin (Skinner, Olofsson), 36. Hinostroza (Girgensons, Fitzgerald) 38. Thompson (Mittelstadt, Dahlin) - 2. Farabee (Brink, Yandle), 4. Tippett, 35. Konecny (Cates, Sanheim).

Brankári: Anderson - Jones,

Strely na bránku: 29:21,

11.046 divákov





MONTREAL CANADIENS - WASHINGTON CAPITALS 4:8 (0:1, 2:3, 2:4)

Góly:

22. Evans (Dvorak, Savard), 29. Poehling (Petry, Hoffman), 43. Poehling (Pitlick, Romanov), 55. Suzuki (Petry) - 13. Dowd (Orlov, Mantha), 29. Mantha (Orlov, Eller), 29. Mantha (Eller), 36. Ovečkin (Kuznecov), 44. Hathaway (Dowd, Larsson), 45. Orlov (Mantha), 50. Shultz (Orlov, Johansson), 57. Oshie (Kuznecov, Carlson).

Brankári: Montembeault - Vaněček,

Strely na bránku: 32:41,

21.105 divákov





OTTAWA SENATORS - TORONTO MAPLE LEAFS 4:5 pp (2:0, 1:3, 1:1 - 0:1)

Góly:

15. Stützle (Tkachuk, Del Zotto), 16. Del Zotto (Brown, Norris), 31. Gambrell (Watson, Brannström), 47. Stützle - 23. Clifford (Holl, Giordano), 32. Bunting (Giordano), 39. Marner (Brodie), 51. Marner (Bunting, Matthews), 64. Giordano (Nylander, Tavares).

Brankári: Forsberg - Kallgren,

Strely na bránku: 29:41,

18.655 divákov





TAMPA BAY LIGHTNING - WINNIPEG JETS 7:4 (2:2, 2:2, 3:0)

Góly:

7. Killorn (Stamkos, Hedman), 19. Bellemare (Rutta, Hedman), 34. Paul (Kučerov), 39. Kučerov (Hedman, Paul), 44. Stamkos (Palát), 47. Kučerov (Hedman), 52. Sergačev (ČERNÁK, Kučerov) - 1. Stastny (Ehlers, Connor), 14. Connor (Dubois), 28. Mirrissey (Lowry, Appleton), 30. Wheeler (Pionk, Toninato).

Brankári: Elliot - Hellebuyck (52. Comrie),

Strely na bránku: 37:18,

19.092 divákov





DALLAS STARS - SAN JOSE SHARKS 2:1 (1:0, 1:0, 0:0)

Góly:

6. Seguin (Jam. Benn, Suter), 34. Raffl (Glendening, Lindell) - 40. Meier (Merkley, Ferraro).

Brankári: Oettinger - Kahkonen,

Strely na bránku: 26:24,

18.532 divákov





COLORADO AVALANCHE - CAROLINA HURRICANES 7:4 (2:0, 3:3, 2:1)

Góly:

7. Compher (Newhook, Burakovsky), 11. MacKinnon (Ničuškin, Rantanen), 22. Compher (Burakovsky, Toews), 23. Meyers (O´Connor), 32. Newhook (Aube-Kubel), 45. Rantanen (Ničuškin), 52. MacKinnon (Rantanen, Toews) - 24. J. Staal (Skjei, Pesce), 29. J. Staal (Niederreiter, Slavin), 34. Aho (Martinook, Jarvis), 47. Svečnikov (Teräväinen, DeAngelo).

Brankári: Kuemper - Andersen,

Strely na bránku: 37:33,

18.091 divákov





CALGARY FLAMES - ARIZONA COYOTES 9:1 (0:1, 6:0, 3:0)

Góly:

21. Dube, 22. Mangiapane (Zadorov), 23. Tkachuk (Gaudreau, RUŽIČKA), 24. Dube, 36. Coleman (Backlund, Mangiapane), 39. Lindholm (Zadorov, Tkachuk), 43. Gaudreau (Hanifin, Lindholm), 46. Tkachuk (Lindholm, Gaudreau) - 1. Ritchie (Beagle, McBain).

Brankári: Vejmelka (24. Sateri),

Strely na bránku: 41:26,

16.823 divákov





SEATTLE KRAKEN - NEW JERSEY DEVILS 4:3 pp a sn (1:2, 2:0, 0:1 - 1:0)

Góly:

11. Borgen (Rask, Kuhlman), 36. Soucy (McCann, Gourde), 37. Beniers (McCann, Dunn), rozh. sam. nájazd Donato - 4. Bratt (Johnsson, McLeod), 17. Boqvist (Zacha, Kuokkanen), 45. Severson (McLeod, Bastian). Brankári: Grubauer - Daws,

Strely na bránku: 26:26,

17.151 divákov





LOS ANGELES KINGS - COLUMBUS BLUE JACKETS 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Góly:

2. Brown (Lizotte), 8. Danault (Arvidsson, Moore) - 21. Kuraly (Meyer, Nyquist).

Brankári: Quick - Merzlikinš,

Strely na bránku: 28:22,

18.230 divákov





Slováci v akcii:



Martin Fehérváry (Washington) 19:31 0 0 0 +3 0 0

Erik Černák (Tampa Bay) 20:36 0 1 1 +2 1 0

Marián Studenič (Dallas) 7:49 0 0 0 0 0 0

Tomáš Tatar (New Jersey) 13:39 0 0 0 0 1 2

/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/



Postupujúci do play off:

Východná konferencia:

Metropolitná divízia:

Carolina,

NY Rangers,

Pittsburgh



Atlantická divízia:

Florida,

Toronto,

Tampa Bay,

Boston



Západná konferencia

Centrálna divízia:

Colorado,

St. Louis



Pacifická divízia:

Calgary

New York 17. apríla (TASR) - Hokejisti Calgary postúpili do play off zámorskej NHL, keď v zdolali doma Arizonu vysoko 9:1. Jednou asistenciou k tomu prispel slovenský útočník Adam Ružička. Flames mali postup do nadstavby istý už po triumfe Edmontonu nad Vegas 4:0. Do play off postúpili aj hráči St. Louis Blues, ktorí zvíťazili 6:5 po predĺžení nad Minnesotou.Obhajca Tampa Bay zvíťazil nad Winnipegom 7:4, v domácom drese sa na víťazstve podieľal jednou asistenciou slovenský obranca Erik Černák. Okrem 9. asistencie v sezóne si pripísal aj 10prehrávali s Winnipegom 2:4, no piatimi gólmi otočili skóre. Štyrmi bodmi za dva góly a dve asistencie sa prezentoval ruský útočník Nikita Kučerov. Lightning vrátili víťazstvom 7:4 Winnipegu predchádzajúcu marcovú prehru rovnakým výsledkom.Washington vyhral v Montreale 8:4, slovenský obranca Capitals Martin Fehérváry odohral 19:31 min a zapísal si tri plusové body. Útočník Capitals Alexander Ovečkin si pripísal 47. gól v sezóne, jeho spoluhráči Anthony Mantha (2+2) a Dmitrij Orlov (1+3) zaznamenali v zápase po štyri kanadské body. Capitals majú na voľnej karte 15-bodový náskok pred NY Islanders, ktorí môžu do konca základnej časti získať 16 bodov.Dallas zvíťazil doma 2:1 nad San Jose, slovenský útočník Stars Marián Studenič odohral necelých 8 minút. Jeho krajan a spoluhráč Andrej Sekera nehral. Ako víťazný sa ukázal gól rakúskeho útočníka Michaela Raffla, ktorý skóroval v oslabení. Sharks prehrali 9. zápas po sebe.New Jersey s Tomášom Tatarom prehralo na ľade Seattle 3:4 po nájazdoch, Tatar odohral 12 minút a do štatistík si zapísal jednu strelu a dve trestné minúty.Hokejisti Bostonu Bruins zvíťazili doma nad Pittsburghom 2:1 a zabezpečili si postup do play off. Z Východnej konferencie získali istotu ako siedmy tím.povedal tréner Bruins Bruce Cassidy.Hráči Colorada Avalanche si sedem zápasov pred koncom základnej časti zabezpečili prvenstvo v Západnej konferencii NHL. Na domácom ľade si poradili s Carolinou 7:4 a pred Calgary Flames majú 15-bodový náskok, pričom Flames môžu získať už len 14 bodov. Preto bolo deviate víťazstvo za sebou, na ktorom sa gólom vo svojom debutovom zápase NHL podieľal Ben Meyers. Avalanche sú zároveň prvý tím s istým triumfom vo svojej divízii.O zvyšnú ôsmu miestenku sa v závere základnej časti pobijú Washington, New York Islanders a Columbus. Los Angeles Kings zvíťazili doma nad Columbusom 2:1, čo znamená, že ešte chvíľu si na play off musí počkať Minnesota. Tá potrebovala na istotu výhru Blue Jackets po riadnom hracom čase.Hokejisti Edmontonu Oilers si v priebehu dvoch dní pripísali druhé víťazstvo výsledkom 4:0. Zdolali ním Vegas Golden Knights, ktorým zároveň vrátili rovnakú prehru z predošlého vzájomného zápasu.si pripísali presvedčivé víťazstvo aj napriek tomu, že ich produktívni lídri Connor McDavid a Leon Draisaitl nezískali ani jeden kanadský bod. Brankár Oilers Mike Smith si po 39 zákrokoch pripísal 2. čisté konto v prebiehajúcej sezóne a 44. v kariére." povedal Smith pre nhl.com.Druhýza sebou dosiahol aj ruský brankár New Yorku Rangers Igor Šesťorkin azdolali Detroit 4:0. Proti Detroitu Rus zneškodnil 20 striel a dosiahol 5. čisté konto v sezóne. Jeho spoluhráč Frank Vatrano strelil 100. gól v kariére.povedal tréner Rangers Gerard Gallant.Hráči St. Louis Blues natiahli víťaznú sériu na osem zápasov, keď na domácom ľade zdolali Minnesotu Wild 6:5 po predĺžení. Zároveň tým potvrdili postup do play off. Hostia počas zápasu prehrávali 1:4 aj 3:5, no v závere tretej tretiny vyrovnali. O víťazstverozhodol v 56. sekunde predĺženia Brayden Schenn." poznamenal útočník Pavel Bučnevič.Víťazstvo Nashvillu nad Chicagom 4:3 pomohlo "k upevneniu si pozície vo voľnej karte. Svoj 15. presilovkový gól v sezóne strelil Matt Duchene, ktorý tým vytvoril klubový rekord Nashvillu.Hráči Philadelphie Flyers prehrali štvrtý zápas za sebou, keď na ľade Buffala podľahli 3:4. V zápase viedli 2:0 aj 3:2, ale Sabres po vydarenej druhej tretine (4:1) otočili skóre. O ich víťazstve rozhodol gól Tagea Thompsona.Náskok stratili aj hráči Ottawy Senators, ktorí doma v derby proti Torontu viedli 2:0, 3:1 aj 4:3, no napokon mu podľahli po predĺžení. O víťazstve 5:4 rozhodol obranca Mark Giordano.