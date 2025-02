Do Podbrezovej sa vracia Kováčik, cieľom je prvá šestka

Na snímke generálny manažér FK Železiarne Podbrezová Miroslav Poliaček počas tlačovej konferencie FK Železiarne Podbrezová pred štartom jarnej časti Niké ligy 2024/2025 v priestoroch Zelpo Arény v Podbrezovej 6. februára 2025. Foto: TASR - Ján Krošlák

Príchody: Matej Jurička, Andrij Havrylenko (obaja FK Pohronie), Jakub Luka (MFK Ružomberok), Kevor Palumets (Zulte Waregem), Lionel Abata (Bielsko-Biala), Jorge Velasco (Calasanz), Peter Kováčik (Como, hosť.)



Odchody: David Depetris (Považská Bystrica), Martin Talakov, Lukáš Domaniský (obaja FK Pohronie), Ridwan Sanusi (MŠK Žilina), Samuel Mašlej (FK Pohronie, návrat z hosť.), Samuel Ďatko (MŠK Žilina, návrat z hosť.), Mário Mrva (Zlaté Moravce, hosť.), Kayode Saliman (FC Odabasy, hosť.), Alex Lajčiak (v riešení)



Súpiska Podbrezovej pre jarnú časť Niké ligy:

Brankári: Adam Danko, Pavol Bajza, Matej Jurička Obrancovia: Filip Mielke, Matej Oravec, Jakub Luka, Matej Grešák, Alex Markovič, Kristián Koštrna



Stredopoliari: Kevor Palumets, Vincent Chyla, René Paraj, Adrián Slávik, Peter Kováčik, Ondřej Deml, Šimon Faško, Samuel Štefánik, Andrij Havrylenko, Samuel Šubert.



Útočníci: Roland Galčík, Daniel Smékal, Alasana Yirajang, Lionel Abate, Jorge Velasco, Peter Juritka







Prípravné zápasy:



FK Železiarne Podbrezová – SKHS Kroměříž 2:2 (2:1)



FK Železiarne Podbrezová – SKHS Kroměříž 3:1 (2:1)



MFK Dukla Banská Bystrica – FK Železiarne Podbrezová 0:0



AC Sparta Praha – FK Železiarne Podbrezová 3:0 (2:0)



SFC Opava – FK Železiarne Podbrezová 1:1 (0:1)



FK Železiarne Podbrezová – MFK Tatran Liptovský Mikuláš 3:2 (2:0)



FK Železiarne Podbrezová – Zbrojovka Brno 2:2 (1:1)





Podbrezová 6. februára (TASR) – Futbalisti Podbrezovej vstupujú do jarnej časti Niké ligy 2024/2025 z piateho miesta v tabuľke s veľkou šancou zahrať si aj v tejto sezóne nadstavbovú časť o titul. Tú ma zaručenú šesť najlepších tímov po základnej časti.Tím z Horehronia má rovnaký počet bodov ako štvrtá Dunajská Streda a od siedmej priečky ho delia štyri body. Počas zimy prešiel káder určitou obmenou. Citeľné sú najmä odchody Ridwana Sanusiho a Samuela Ďatka do Žiliny. Avšak na poslednú chvíľu sa ´Železiarom´ podaril návrat reprezentanta Petra Kováčika, ktorý prestúpil do talianskeho Calcia Como a bol na hosťovaní v poľskej Jagiellonie Białystok. „“ prezradil na štvrtkovej tlačovej konferencii generálny manažér FK Železiarne Podbrezová Miroslav Poliaček.K ďalším posilám ešte dodal:Po operácii kolena sa do zostavy vráti aj produktívny útočník Roland Galčík. Na prelome februára a marca by už mal absolvovať plný tréning. Po operácii je aj obranca Matej Grešák, avšak do jari herne nezasiahne. Podbrezovčania odohrali v rámci zimnej prípravy sedem zápasov, pričom dva vyhrali, štyri remizovali a prehrali raz, a to iba v Prahe so silnou Spartou.hodnotil zimnú prípravu na štvrtkovej tlačovej konferencii tréner Podbrezovej Štefan Markulík.Podbrezovčania musia potvrdiť prvú šestku a nadstavbu o titul v najbližších posledných štyroch kolách základnej časti. Kapitán Kristián Koštrna tvrdí, že aktuálny káder na to silu má:Podbrezovčania odohrajú prvý jarný ligový zápas v sobotu 8. februára v Michalovciach, ktoré sú tabuľkovým susedom o priečku nižšie so stratou dvoch bodov.