Do Prešova sa vrátil skúsený útočník Suja
Suja sa v minulom ročníku podieľal na postupe do najvyššej slovenskej súťaže 42 kanadskými bodmi v základnej časti a play off.
Autor TASR
Prešov 26. septembra (TASR) - Hokejový klub HC Prešov angažoval 36-ročného útočníka Jakuba Suju, ktorý hral za „koňare“ aj v minulej sezóne v Tipos SHL. Nováčik Tipsport ligy informoval o návrate Suju vo štvrtok na sociálnej sieti.
Suja sa v minulom ročníku podieľal na postupe do najvyššej slovenskej súťaže 42 kanadskými bodmi v základnej časti a play off. Predtým pôsobil v Michalovciach, Bratislava Capitals (ICEHL), Košiciach či Martine. V Hradci Králové si zahral českú extraligu a na konte má aj štyri štarty za slovenskú reprezentáciu na majstrovstvách sveta.
