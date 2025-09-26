Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Do Prešova sa vrátil skúsený útočník Suja

Na snímke zľava Sebastián Čederle (Nitra), brankár Stanislav Škorvánek a Jakub Suja (obaja Michalovce) v piatom zápase semifinále play off Tipos extraligy HK Dukla Ingema Michalovce - HK Nitra v Michalovciach 11. apríla 2024. Foto: TASR - Roman Hanc

Suja sa v minulom ročníku podieľal na postupe do najvyššej slovenskej súťaže 42 kanadskými bodmi v základnej časti a play off.

Prešov 26. septembra (TASR) - Hokejový klub HC Prešov angažoval 36-ročného útočníka Jakuba Suju, ktorý hral za „koňare“ aj v minulej sezóne v Tipos SHL. Nováčik Tipsport ligy informoval o návrate Suju vo štvrtok na sociálnej sieti.

Suja sa v minulom ročníku podieľal na postupe do najvyššej slovenskej súťaže 42 kanadskými bodmi v základnej časti a play off. Predtým pôsobil v Michalovciach, Bratislava Capitals (ICEHL), Košiciach či Martine. V Hradci Králové si zahral českú extraligu a na konte má aj štyri štarty za slovenskú reprezentáciu na majstrovstvách sveta.
