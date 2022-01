Slovan začal so zimnou prípravou, spestrí ju sústredenie v Dubaji

Generálny riaditeľ Slovana Bratislava Ivan Kmotrík ml., foto z archívu. Foto: TASR - Edmund Örzsik

program zimnej prípravy ŠK Slovan Bratislava:

10. januára – 22. januára: príprava v domácich podmienkach



21. januára: ŠK Slovan – Železiarne Podbrezová (prípravný zápas, Akadémia ŠK Slovan)



23. januára – 3. februára: sústredenie v Dubaji (Spojené arabské emiráty)



25. januára: Riga FC – ŠK Slovan (prípravný zápas na sústredení v Dubaji)



28. januára: FC Spartak Moskva – ŠK Slovan (prípravný zápas na sústredení v Dubaji)



1. februára: FC Ararat-Armenia – ŠK Slovan (prípravný zápas na sústredení v Dubaji)



3. februára: návrat výpravy na Slovensko a pokračovanie prípravy v domácich podmienkach, generálka v štádiu riešenia po zrušení zápasu s Austriou Viedeň

Bratislava 11. januára (TASR) - Slovenský futbalový majster Slovan Bratislava začal v pondelok so zimnou prípravou pred fortunaligovou jarou 2021/2022 kondičnými testami. Na zverencov trénera Vladimíra Weissa st. čaká príprava, ktorá bude pozostávať z dvoch blokov. Spestrí ju sústredenie v Dubaji, kde "belasých" okrem iných preverí aj účastník jarnej vyraďovacej fázy Európskej ligy.Do tréningového procesu sa vrátili po zraneniach už aj Dávid Holman, Lucas Lovat a Joeri De Kamps. Slovan uvoľnil na hosťovanie do Ružomberka Filipa Lichého, aby získal zápasovú prax. Druhou zmenou v kádri je už dávnejšie ohlásená prvá zimná posila - arménsky reprezentant Tigran Barseghjan.povedal generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml. v oficiálnej tlačovej správe klubu.Ciele Slovana Bratislava na najbližšie obdobie sú jasné a nezmenené.vyhlásil generálny riaditeľ, ktorý priblížil aj zmeny v infraštruktúre. Celý manažment klubu už sídli na Tehelnom poli, kde prebieha aj príprava A-tímu.doplnil Ivan Kmotrík ml.Hlavný tréner Vladimír Weiss st. privítal v plnom tréningovom zaťažení Dávida Holmana s Lucasom Lovatom, ktorí pre zranenia vynechali celú jesennú časť. Naplno trénujú aj Lukáš Pauschek a Joeri de Kamps, ktorí chýbali v závere jesennej časti. S mužstvom sa pripravuje aj 19-ročný Roman Čerepkai z tímu do 21 rokov.povedal hlavný tréner majstra, ktorý priblížil aj predstavy o doplnení kádra:Za kabínu dostal priestor kapitán Vasil Božikov: