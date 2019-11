Do programu Slovenskej basketbalovej ligy sa vráti Zápas hviezd

Bratislava 4. novembra (TASR) – Po ročnej prestávke sa do programu Slovenskej basketbalovej ligy vráti Zápas hviezd, tzv. All-Star Game. To najlepšie nielen z domácej súťaže, ale po novom aj zo súťaže juniorov, sa opäť stretne na jednom mieste, konkrétne 18. decembra v levickej športovej hale.



Organizácie podujatia sa zhostil basketbalový klub Patrioti Levice spolu s Michalom Červenákom. Naposledy sa Zápas hviezd uskutočnil v decembri 2017 na bratislavských Pasienkoch. "Nápad organizácie All-Star zápasu vznikol pri debate, aby sme spojili naše sily a schopnosti. Po prvých rozhovoroch sme si vytýčili určité smerovanie a predstavu o tom, ako by to malo vyzerať. Ide nám o koncepciu. Chceli by sme totiž toto podujatie organizovať niekoľko rokov po sebe. Verím, že sa nám podarí zorganizovať skvelé predstavenie a šou,“ prezradil jeden z organizátorov Michal Červenák.



Vrcholom bohatého programu bude All-Star duel Slovenskej basketbalovej ligy, v ktorom nastúpia Slováci proti výberu cudzincov. "Veľmi ma oslovila koncepcia, v ktorej sa na jednom mieste stretnú najlepší slovenskí a zahraniční basketbalisti našej ligy, spolu s najlepšími juniormi, ktorí by mali byť prísľubom kvality Slovenskej basketbalovej ligy do budúcnosti. Verím, že prídu nielen najlepší hráči, ale tribúny sa zaplnia aj fanúšikmi z celého Slovenska a vytvoria vynikajúcu atmosféru. Budem rád, ak družstvá budú zložene z toho najlepšieho, čo aktuálne SBL-ka ponúka. Dúfam, že prostredníctvom priamej účasti, respektíve následných reportáží, si budú môcť diváci urobiť reálny obraz o kvalite slovenského basketbalu. Je pre nás len pozitívne, že sa koncept All Star zápasu vracia po pauze,“ myslí si riaditeľ SBL Peter Mičuda.



Ako načrtli organizátori podujatia, prvým krokom bude výber trénerov a ich asistentov. Následne začne selekcia hráčov a platí pravidlo, že každý klub bude mať svoje zastúpenie a z jedného tímu môžu hrať maximálne traja hráči. Okrem samotných zápasov nebudú chýbať ani tradičné individuálne súťaže - smečiarska, trojkárska a v zručnostiach. Na fanúšikov čaká aj kultúrny program.