Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 8. august 2025Meniny má Oskar
< sekcia Šport

Do PSG smeruje z Lille brankár Chevalier, kluby sú už dohodnuté

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Prestup by mohol vyvolať otázky ohľadom budúcnosti talianskeho brankára Gianluigiho Donnarummu, ktorý má v Paríži platnú zmluvu len do 30. júna 2026.

Autor TASR
Paríž 8. augusta (TASR) - Úradujúci víťaz Ligy majstrov Paríž Saint-Germain sa dohodol s Lille na prestupe francúzskeho brankára Lucasa Chevaliera. Agentúra AFP získala informáciu od zdroja blízkeho jednaniam.

Prestup by mohol vyvolať otázky ohľadom budúcnosti talianskeho brankára Gianluigiho Donnarummu, ktorý má v Paríži platnú zmluvu len do 30. júna 2026. V jeho prípade sa hovorí o záujme klubov z anglickej Premier League.

Dvadsaťtriročný Chevalier, bývalý spoluhráč slovenského brankára Adama Jakubecha, údajne podpíše v Parku princov päťročný kontrakt. Francúzske kluby sa mali dohodnúť na prestupovej čiastke okolo 40 miliónov eur.

Chevaliera vo štvrtok nominovali na Cenu Leva Jašina pre najlepšieho brankára roka.
.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Jazdilo sa naľavo, autobusy boli vojnová korisť

B. KOLLÁR: Koalícia vládne zle, ale rovnakí babráci sú aj v opozícii

ZRÁŽKA AUTOBUSU S VLAKOM: Dvaja ľudia prišli o život

IRSÁKOVÁ: Úľ je ako lekáreň, nepomáha nám len med, ale aj mŕtve včely