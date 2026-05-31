Do rozjázd kajak krosu idú Paňková, Stanovská i Chlebová
Medzi mužmi nebude mať Slovensko zastúpenie v ďalšej fáze pretekov, Martin Halčin skončil na 49. pozícii a Matej Ševčík bol 51.
Autor TASR
Tacen 31. mája (TASR) - Trio reprezentantiek Slovenska vo vodnom slalome sa predstaví v rozjazdách kajak krosu v rámci podujatia Svetového pohára v slovinskom Tacene. Zuzana Paňková si vyjazdila šiestu pozíciu, Ivanu Chlebovú klasifikovali na 15. priečke a Soňa Stanovská sa umiestnila na 23. mieste. Do rozjázd postúpilo 32 najrýchlejších pretekárok.
Medzi mužmi nebude mať Slovensko zastúpenie v ďalšej fáze pretekov, Martin Halčin skončil na 49. pozícii a Matej Ševčík bol 51. Rozjazdy a vyraďovacia časť kajak krosu bola na programe v nedeľu od 14.04 h.
