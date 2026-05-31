Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 31. máj 2026Meniny má Petronela a Petrana
< sekcia Šport

Do rozjázd kajak krosu idú Paňková, Stanovská i Chlebová

.
Na archívnej snímke slovenská vodná slalomárka Zuzana Paňková. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Medzi mužmi nebude mať Slovensko zastúpenie v ďalšej fáze pretekov, Martin Halčin skončil na 49. pozícii a Matej Ševčík bol 51.

Autor TASR
Tacen 31. mája (TASR) - Trio reprezentantiek Slovenska vo vodnom slalome sa predstaví v rozjazdách kajak krosu v rámci podujatia Svetového pohára v slovinskom Tacene. Zuzana Paňková si vyjazdila šiestu pozíciu, Ivanu Chlebovú klasifikovali na 15. priečke a Soňa Stanovská sa umiestnila na 23. mieste. Do rozjázd postúpilo 32 najrýchlejších pretekárok.

Medzi mužmi nebude mať Slovensko zastúpenie v ďalšej fáze pretekov, Martin Halčin skončil na 49. pozícii a Matej Ševčík bol 51. Rozjazdy a vyraďovacia časť kajak krosu bola na programe v nedeľu od 14.04 h.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Riešenie požiadavky SNS nebolo štandardné, ale predišlo kríze

VIDEO: DRÁMA V KOŠICIACH: Zrazili sa dva teplovzdušné balóny

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal jún?

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel člen Siene slávy a majster sveta