Do semifinále C1 v Augsburgu postúpili piati Slováci

Augsburg 31. mája (TASR) - Piati Slováci postúpili do semifinále C1 na úvodnom podujatí Svetového pohára vodných slalomárov v nemeckom Augsburgu. Miestenky do sobotných pretekov si medzi mužmi vybojovali všetci traja slovenskí reprezentanti Michal Martikán, Marko Mirgorodský i Matej Beňuš, medzi ženami sa predstavia v semifinále Soňa Stanovská a Ivana Chlebová.



Najvyššie umiestnenie v piatkových rozjazdách dosiahol Mirgorodský, ktorý skončil šiesty so stratou 3,72 s. Martikán a Beňuš postúpili z 15., respektíve 16. priečky. Medzi ženami ide z prvej rozjazdy ďalej Stanovská, ktorá skončila ôsma s mankom 4,48 s. Chlebová obsadila najskôr 27. priečku, účasť v semifinále si vybojovala siedmym miestom v druhej rozjazde. Do ďalšej fázy nepostúpila Monika Škáchová, chýbalo jej na to sedem sekúnd.