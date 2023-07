Do semifinále K1 do 23 rokov postúpili všetky slovenské lode

Bratislava 20. júla (TASR) - Všetky slovenské lode postúpili do semifinále K1 z rozjázd na MEJ a do 23 rokov vo vodnom slalome v Čunove. Najlepšie umiestnenie v kategórii do 23 rokov dosiahla spomedzi domácich pretekárov Soňa Stanovská, ktorá obsadila tretiu pozíciu v úvodnej jazde.



Okrem Stanovskej postúpili na prvý pokus aj Zuzana Paňková, Filip Stanko a Matej Blaščík. Takmer všetci mali čistú jazdu, len Paňková mala na domácom kanáli dotyk na tretej bránke a skončila ôsma.



Ivana Chlebová si napravila chuť v druhom pokuse, keď predviedla bezchybnú jazdu a bola najrýchlejšia. Semifinále si zaistil v rovnakej fáze aj Iľja Buran, skončil siedmy s jednou chybou na protiprúdnej bránke.