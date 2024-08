Do semifinále K1 na ME juniorov postúpili všetci jedenásti Slováci

Krakov 15. augusta (TASR) - Slovenský vodný slalom bude mať v semifinále K1 na MEJ v Krakove stopercentné zastúpenie. Štvrtkovú kvalifikáciu zvládli všetci jedenásti reprezentanti, ktorí nastúpili v juniorských kategóriách i v súťažiach mužov a žien do 23 rokov.



V kategórii mužov do 23 rokov sa ďalej prebojovali Richard Rumanský, Filip Stanko a Matúš Štaffen, spomedzi žien Ivana Chlebová, Kristína Ďurecová a Emanuela Luknárová. Účasť v semifinále si zaistili aj juniori Daniel Hodas-Pauer, Filip Duda či Samuel Hodoň a juniorky Karolína Abrahámová so Sandrou Krutou. Najlepší slovenský výkon predviedla v kvalifikácii Chlebová, ktorá obsadila siedmu priečku so stratou 3,24 s.



Semifinále K1 je na programe v sobotu 17. augusta od 10.15 h, medailové súboje približne o štyri hodiny neskôr.