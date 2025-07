Do semifinále K1 osem z dvanástich slovenských lodí

Foix 8. júla (TASR) - Do semifinále majstrovstiev sveta vo vodnom slalome juniorov a do 23 rokov postúpilo v utorkovom programe osem z dvanástich slovenských lodí. Kvalifikáciu absolvovali vo francúzskom Foix kajakári a kajakárky v oboch vekových kategóriách. Zo Slovenska sa najviac darilo ženám do 23 rokov - medzi najlepšiu tridsiatku postúpili všetky tri Slovenky Zuzana Paňková (4.), Emanuela Luknárová (15.) a Ivana Chlebová (28.).



Okrem nich sa vo štvrtok predstavia vo Francúzsku aj juniorky Zara Záhorská a Karolína Abrahámová, ktorá obhajuje siedme miesto z vlaňajšieho domáceho šampionátu. Dvaja slovenskí zástupcovia sú aj medzi juniormi, a to David Skubík a Artur Medviď. Najmenej sa darilo kajakárom do 23 rokov, spomedzi nich postúpil len dvadsiaty Matúš Štaffen.