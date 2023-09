Do semifinále K1 postúpilo v Seu d'Urgell päť slovenských lodí

Seu d'Urgell 1. septembra (TASR) - Všetky tri slovenské lode v kategórii mužov postúpili v piatok do semifinále K1 na pretekoch Svetového pohára vo vodnom slalome v španielskom Seu d'Urgell. V ženskej súťaži skončila pred bránami semifinále jediná.



Martin Halčin, Jakub Grigar aj Adam Gonšenica potrebovali na postup do semifinále iba prvú kvalifikačnú jazdu. Halčin v nej obsadil 4. priečku po bezchybnej jazde s mankom +1:49 s na víťazného Luciena Delfoura z Austrálie. Grigar skončil na 17. pozícii s dvoma trestnými sekundami a odstupom +4,88. Gonšenica prešiel ďalej z 29. miesta so stratou +8,15 a bez trestných sekúnd.



Soňa Stanovská v prvej kvalifikačnej jazde skončila na 3. priečke s mankom +2:53 na najrýchlejšiu Francúzku Camille Prigentovú a bez dotyku bránky. Druhú kvalifikačnú jazdu nemusela absolvovať ani Eliška Mintálová so stratou +7:17 a jedným "ťukom" skončila na 20. priečke. Michaela Haššová sa do semifinále neprebojovala. V prvej kvalifikácii jej patrilo 36. miesto a za posledným postupovým miestom zaostala o 17 sekúnd, keď si pripísala štyri trestné sekundy. V oprave za postupovou desiatkou zaostala o šesť pozícii a 5,84 s, keď zaznamenala jeden dotyk.