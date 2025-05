Do semifinále ME v K1 prešli Grigar, Paňková a Stanovská

Vaires-sur-Marne 16. mája (TASR) - Traja zo šiestich reprezentantov Slovenska sa v disciplíne K1 predstavia na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome vo Francúzsku v semifinále. Medzi mužmi prešiel kvalifikáciou iba Jakub Grigar, u žien postúpili Zuzana Paňková a Soňa Stanovská. Boje o medaily v kajaku sú na programe v sobotu 17. mája v doobedňajších hodinách.



Paňková predviedla kvalitnú kvalifikačnú jazdu, keď ako prvá prišla do cieľa pod métou 100 sekúnd. Vo veľmi skorej fáze si vybojovala postup medzi najlepšie pretekárky, napokon z toho bolo piate miesto. Podobne si počínala aj jej reprezentačná kolegyňa Stanovská, hneď po jazde sa zaradila za svoju krajanku s odstupom 19 stotín sekundy. Tiež mala istotu postupu, ďalej išla zo siedmej priečky. Luknárová sa vo svojej jazde snažila neurobiť chybu, až pred cieľom prišli napokon dva dotyky a za postupovou miestenkou zaostala o 4,18 sekundy. Slovenku napokon klasifikovali na 34. pozícii.



U mužov vyrazil zo slovenskej zostavy ako prvý na trať Adam Gonšenica, k prebojovaniu sa medzi 30 najlepších nestačila ani jazda bez jediného trestu, v kvalifikácii obsadil 34. priečku a k postupu mu chýbalo 49 stotín sekundy. Hneď za ním sa umiestnil Martin Halčin, ktorý bol síce rýchlejší, ale na bránke č. 15 mal jeden dotyk a bolo z toho nepostupové 36. miesto. Grigar si bez starostí vyjazdil miestenku v semifinále, dlho bol jediným s časom pod 84 sekúnd a hneď po dojazde mal istotu postupu. Celkovo mal tretí najrýchlejší kvalifikačný čas. „Pravdu povediac, zvolil som takú stratégiu, pretože sa nám to už viackrát vyplatilo. Myslím si, že tým, že som po operácii ramena, tak nie som úplne najsilnejší jazdec na štarte, takže som to skôr vsadil na techniku, cit pre vodu a skúšal som spraviť tam, kde treba zabrať, tak zabrať a kde sa dá zviezť, tak zviezť. Som rád, že to fungovalo a že som postúpil do soboty,“ povedal pre TASR Grigar k svojej kvalifikačnej jazde.