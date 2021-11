Do sídla Juventusu vtrhla finančná polícia

Turín 27. novembra (TASR) - Do sídla talianskeho futbalového klubu Juventus Turín vtrhla finančná polícia. Vyšetruje transakcie vo výške 50 miliónov eur po tom, čo sa objavili nezrovnalosti napríklad pri prestupe Miralema Pjaniča za Arthura Mela z FC Barcelona. Polícia hľadala finančné dokumenty, ktoré majú súvisieť s uzávierkami v rokoch 2019-2021.



Medzi vyšetrovanými je šesť ľudí vrátane prezidenta klubu Andreu Agnelliho, viceprezidenta Pavla Nedvěda a bývalého športového riaditeľa Fabia Paraticiho. "Do úvahy berieme mnohé prestupy hráčov a služby agentov, ktorí sa do nich zapojili," povedala turínska prokurátorka Anna Maria Loretová. Talianska federálna prokuratúra začala minulý mesiac početné vyšetrovania futbalových prestupov v Serie A.



Juventus Turín je s 36 ligovými titulmi najúspešnejším klubom v histórii talianskej ligy. Informácie priniesol taliansky denník Gazzetta dello Sport.