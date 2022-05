Do Siene slávy IIHF pribudli obrancovia Timonen, Seger i Streit

Tampere 29. mája (TASR) - Do Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) pribudli bývalí obrancovia Fín Kimmo Timonen, Švajčiari Mathias Seger a Mark Streit a aj hokejoví činovníci Chung Mong-won, Ron Berteling a Zoltán Kovács. K ich slávnostnej inaugurácii do elitnej spoločnosti došlo po dvojročnom odstupe. Pôvodne ich mali uviesť už na MS 2020, ktoré však pre pandémiu koronavírusu zrušili.



Seger štartoval v drese Švajčiarska na 16 MS a ako kapitán ho doviedol k historickému striebru na šampionáte v roku 2013. Jeho reprezentačnú dlhovekosť prekonal až v roku 2022 Andres Ambühl. "Vždy bola pre mňa česť a zároveň motivácia hrať proti najlepším. Zároveň som vďaka tomu spoznal nové krajiny, miesta a spôsob života. Ale fínčine som aj tak nikdy neporozumel," poznamenal Seger s úsmevom počas inaugurácie v záverečný deň 85. MS vo Fínsku.



Streit patril k priekopníkom švajčiarskeho hokeja v NHL. Nikdy nebol draftovaný, no napriek tomu sa presadil do najprestížnejšej ligy sveta, v ktorej odohral takmer 800 zápasov. Je prvý Švajčiar, ktorý bol kapitán klubu NHL. Švajčiarsko reprezentoval na 13-tich MS, z toho deväťkrát ako kapitán. Predstavil sa aj na štyroch ZOH. "Vždy bolo pre mňa privilégium hrať tento šport a byť kapitán švajčiarskeho tímu. Vždy však potrebujete podporu svojej rodiny, manželky, priateľov, spoluhráčov i trénerov. Bez nich by som nedosiahol takúto kariéru. Hokej je tímová hra a tvorí ho veľká rodina. Je to najlepší šport, aký si viem predstaviť. Som naozaj vďačný, že som ho mohol tak dlho robiť na vrcholovej úrovni," poznamenal Streit.



Počas domáceho šampionátu pribudol do Siene slávy IIHF aj fínsky obranca Kimmo Timonen. "Je skvelé vidieť sa v spoločnosti skvelých obrancov. Zvyčajne dostávajú veľké zásluhy útočníci, takže teraz sme sa toho radi chopili my," uviedol s úsmevom. IIHF na oficiálnej stránke pripomenula, že Timonenova kariéra pokračovala napriek tomu, že mu ju lekári po krvnej zrazenine v pľúcach odporúčali ukončiť. Napokon v nej dosiahol na zisk Stanleyho pohára vo farbách Chicaga Blackhawks.



Dlhoročný prezident Kórejskej asociácie ľadového hokeja Mong-won dostal ocenenie za pozdvihnutie kórejského hokeja a vytvorenie mužských a ženských tímov, ktoré súťažili na ZOH 2018 v Pjongčangu. Trvalým odkazom tohto turnaja bola spolupráca dvoch kórejských štátov na ZOH. Na otváracom ceremoniáli stáli hráčky KĽDR a Kórejskej reubliky bok po boku.



K novým členom Siene slávy IIHF sa zaradil aj Holanďan Ron Berteling, ktorý je vo svojej krajine známy ako Mr. Ice Hockey. Svoju krajinu reprezentoval na jedinom vystúpení Holandska na ZOH a MS. V jej drese reprezentoval v 213 zápasoch.



Cenu Paula Loicqa získal Zoltan Kovacs z Maďarska za prácu generálneho tajomníka hokejovej federácie svojej krajiny. Pointu o hokejovej rodine podčiarkuje, že má svoje vlastné spomienky na kolegu zo spomínaného Bertelinga. V čase, keď bol vymenovaný za generálneho sekretára Maďarského zväzu ľadového hokeja, bol maďarský hokejový program v problémoch: "Moje prianie bolo otvoriť jedno kryté klzisko v Maďarsku,“ pripomenul. "Mali sme problémy, v celej krajine sme mali možno jedno kryté klzisko. Ale dnes máme 34 klzísk a viac ako 8000 hráčov," zdôraznil.