Do Siene slávy IIHF uviedli Zetterberga, Leetcha či Hueta

Tampere 28. mája (TASR) - Bývalý švédsky útočník Henrik Zeterberg, americký obranca Brian Leetch a francúzsky brankár Cristobal Huet pribudli v nedeľu do Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). Počas slávnostného ceremoniálu v dejisku MS v Tampere uviedli do hokejovej dvorany aj kanadskú útočníčku Caroline Ouelletteovú a in memoriam britského brankára Jimmyho Fostera.



Ako informoval oficiálny web IIHF, medzi ocenenými bola aj bývalá rozhodkyňa Sandra Dombrowská (Freyová) zo Švajčiarska. Tá v roku 1992 ako prvá žena v histórii rozhodovala finále MS hokejistiek. V kategórii budovateľov ocenili Kalerva Kummolu, ktorý zastával 18 rokov post viceprezidenta IIHF. Cenu Paula Loicqa za prínos svetovému hokeju získal ďalší Fín Kimmo Leinonen - bývalý PR manažér, marketingový riaditeľ IIHF a technický delegát, ktorý sa podieľal na štyroch ZOH a štrnástich MS. Cenu Richarda "Bibiho" Torrianiho pre hokejistu z krajiny mimo svetovej špičky dostal bývalý maďarský obranca Viktor Szélig.



Štyridsaťdvaročný Zetterberg je člen elitného Triple Gold Clubu (zlatej trojkoruny), v roku 2006 vybojoval so švédskou reprezentáciou zlato na ZOH i MS a o dva roky neskôr získal s Detroitom Stanleyho pohár v NHL. V zbierke má aj striebro spod piatich kruhov (2014) a z MS striebro (2003) a dva bronzy (2001 a 2002). V NHL bol verný iba Red Wings, celkovo v 1082 zápasoch základnej časti nazbieral 960 bodov (337+623), v play off pridal v 137 dueloch 120 bodov (57+63).



Päťdesiatpäťročný Leetch sa tešil s reprezentáciou USA zo zisku striebra na ZOH 2002 v Salt Lake City. S národným tímom triumfoval aj na Svetovom pohári 1996, o dva roky skôr získal s New Yorkom Rangers slávny Stanleyho pohár. V NHL hraj aj za Toronto a Boston, v 1205 stretnutiach základnej časti si pripísal 781 bodov (247+781) a ďalších 97 (27+70) dosiahol v 95 dueloch play off.



O osem rokov mladší Huet ukončil v roku 2017 po domácich MS v Paríži dvadsať rokov trvajúcu reprezentačnú kariéru, o rok neskôr sa v drese Lausanne rozlúčil aj s aktívnou hráčskou činnosťou. V roku 2010 sa radoval so Chicagom so zisku Stanleyho pohára, získal ho ako prvý Francúz v histórii. Dokopy štartoval na trinástich MS a dvoch ZOH.



Štyridsaťštyriročná Ouelletteová získala štyrikrát zlato na ZOH (2002-2014), na MS triumfovala šesťkrát a šesťkrát dobyla s národným družstvom striebro. Foster vybojoval v roku 1936 s Veľkou Britániou prekvapujúce zlato na ZOH v Garmisch-Partenkirchene. Vtedy sa hrali zároveň ako MS, z ktorých má aj strieborné kovy z rokov 1937 a 1938.