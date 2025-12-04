Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Do Siene slávy IIHF vstúpia Bergeron, Vanek, Kronwall i Ambühl

Slovenský reprezentant Michal Handzuš strieľa kontaktný gól na 2:3 do siete Kanaďana Roberta Luonga v semifinále olympijského turnaja na XXI. zimných olympijských hrách vo Vancouveri 27. februára 2010. Vpravo je Kanaďan Patrice Bergeron. Foto: TASR - Martin Baumann

Bývalý kanadský útočník Patrice Bergeron a švédsky obranca Niklas Kronwall sú členmi tzv. Zlatej trojkoruny, keď počas kariéry získali Stanleyho pohár, zlato zo ZOH a triumfovali aj na MS.

Zürich 4. decembra (TASR) - Novými členmi Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) sa stanú Patrice Bergeron, Thomas Vanek, Niklas Kronwall, Andres Ambühl, Ralph Krueger, Florence Schellingová a Cassie Campbell-Pascallová. Slávnostné uvedenie siedmich nových členov do elitnej spoločnosti sa uskutoční v závere svetového šampionátu vo Švajčiarsku (15.- 31. mája). Sieň slávy bude mať po ich príchode už 258 členov.

Do prestížnej spoločnosti sa v najrýchlejšom možnom čase dostal švajčiarsky útočník Ambühl. Do histórie svetového hokeja sa zapísal najmä s rekordnými 20 účasťami na MS, z ktorých si odniesol tri strieborné medaily. Päťkrát štartoval na ZOH. Kariéru ukončil po sezóne 2024/2025.

Bývalý kanadský útočník Patrice Bergeron a švédsky obranca Niklas Kronwall sú členmi tzv. Zlatej trojkoruny (Triple Gold Club), keď počas kariéry získali Stanleyho pohár, zlato zo ZOH a triumfovali aj na MS. Popri nich vstúpi do Siene slávy aj bývalý rakúsky útočník, ktorý má aj slovenské korene Thomas Vanek. V NHL odohral 14 sezón, na medzinárodnej scéne absolvoval v drese Rakúska viacero šampionátov a zahral si aj na ZOH.

Ženský hokej budú v zozname nových členov Siene slávy IIHF zastupovať švajčiarska brankárka Florence Schellingová a Kanaďanka Cassi Campbellová-Pascallová. Bývalý tréner Ralph Krueger vstúpi do Siene slávy v kategórii budovateľ.
