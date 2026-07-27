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SIEŇ SLÁVY SLOVENSKÉHO HOKEJA: Vstúpia do nej Ramsay a Handzuš
Obe osobnosti zaradila do spoločnosti večných legiend Nominačná komisia Siene slávy slovenského hokeja.
Autor TASR
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Bratislava 27. júla (TASR) - Sieň slávy slovenského hokeja sa v roku 2026 rozrastie o dve nové mená. Počas galavečera Hokejista roka, ktorý sa uskutoční 13. augusta v Košiciach, sa jej súčasťou stanú bývalý úspešný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay a niekdajší skvelý útočník, trojnásobný medailista z MS a víťaz Stanleyho pohára Michal Handzuš. Informoval o tom portál hockeyslovakia.sk.
Obe osobnosti zaradila do spoločnosti večných legiend Nominačná komisia Siene slávy slovenského hokeja, zložená z prezidenta SZĽH Miroslava Šatana, zakladateľov Siene slávy a tiež viacerých hokejových legiend, ktoré sú jej súčasťou, vrátane trénerov Jána Filca, Júliusa Šuplera či útočníka Petra Bondru.
„Craig Ramsay aj Michal Handzuš sú veľké osobnosti slovenského hokeja. Craig počas svojej osemročnej trénerskej anabázy zmenil herný štýl našej reprezentácie, vybojoval cenný kov z olympiády a dosiahol najviac víťazstiev v pozícii trénera pri slovenskom tíme. Do siene slávy vstúpi s Michalom Handzušom, ktorý s ním v začiatkoch pracoval v pozícii asistenta. Mišo má tri medaily zo svetových šampionátov, na sklonku kariéry v NHL získal Stanleyho pohár. Je súčasťou zlatej éry slovenského hokeja. Pri oboch menách je účasť v Sieni slávy zaslúžená,“ uviedol na margo nominácii prezident SZĽH Šatan.
Ramsay prevzal slovenskú hokejovú reprezentáciu v lete roku 2017. Pôvodne na tri roky do konca domácich MS 2019. Napokon z toho bola takmer osemročná anabáza v pozícii hlavného kouča. „Charizmatický Kanaďan si získal srdcia slovenských fanúšikov svojou úprimnosťou, pracovitosťou, skúsenosťami, odbornosťou a sympatickým vystupovaním. Pod jeho vedením sa zatraktívnil herný prejav našej reprezentácie. Craig vštepil slovenským hokejistom ofenzívne myslenie. Vyznával hokej, v ktorom dominovali rýchlosť s jednoduchosťou. Hokej, v ktorom všetci piati hráči v poli hrali smerom dopredu i dozadu,“ uviedol hockeyslovakia.sk.
Slovensko viedol dovedna v 158 vystúpeniach, čo je najvyšší počet spomedzi všetkých bývalých trénerov reprezentácie. Dosiahol 90 víťazstiev, opäť najvyššie číslo spomedzi všetkých bývalých koučov. Za osem rokov dal v reprezentácii príležitosti viac ako 70 debutantom. Vrcholom jeho pôsobenia bolo šesť účastí na MS a dvoch na olympijských turnajoch, pričom z toho druhého v Pekingu 2022 priniesli slovenskí hokejisti bronzovú medailu. Ramsayho trénerskú anabázu na Slovensku prerušil ťažký zápal pľúc, pre ktorý na jar v roku 2025 musel ukončiť svoje pôsobenie. V minulej olympijskej sezóne ešte pôsobil ako konzultant jeho nástupcu Vladimíra Országha.
„Zavolal mi Miro Šatan. Najskôr som netušil prečo, no na začiatku sa uistil, či som v poriadku, keďže v poslednom čase som si na veľa vecí musel dávať pozor. Ale môžem uistiť aj slovenských fanúšikov, že sa cítim fajn a všetkých pozdravujem. S Mirom sme debatovali a z ničoho nič mi oznámil, že by ma chceli prijať do Siene slávy slovenského hokeja. Bol to veľký šok, na druhej strane veľmi príjemný. Netušil som, že v slovenskej sieni slávy je napríklad aj Stan Mikita. Teraz tam budem spolu s ním a ďalšími veľkými osobnosťami. Je to veľká pocta, veľmi si to vážim, pretože za osem rokov práce mi Slovenský hokej, ale aj celá krajina prirástli srdcu. Áno, cítim sa byť súčasťou Slovenska. A toto ocenenie je skvelá bodka za mojou osemročnou slovenskou cestou,“ povedal 75-ročný tréner.
Handzuš odohral za slovenskú reprezentáciu 55 zápasov, no v zbierke má tri zo štyroch cenných kovov z MS. V roku 2002 v Göteborgu oslavoval zlato a na MS 2000 v Petrohrade aj o dvanásť rokov neskôr v Helsinkách získal striebro. Až 38 z celkového počtu 55 reprezentačných štartov nazbieral na šiestich svetových šampionátoch. Ďalších 13 pridal na troch olympijských turnajoch. V NHL sa roky v piatich kluboch naháňal za ziskom Stanleyho pohára. Napokon sa dočkal v drese šiesteho - v Chicagu Blackhawks spoločne s Mariánom Hossom. V profilige zaknihoval 1010 zápasov v základnej časti so ziskom 483 bodov. Ďalších 116 štartov a 43 bodov pridal v play off. Po návrate na domáce klziská pôsobil v materskej Banskej Bystrici. V roku 2017 ju doviedol na extraligový vrchol.
„Byť súčasťou Siene slávy slovenského hokeja je obrovská česť. Nepredstavoval som si, že sa mi niekedy niečo také podarí. Keď sa pozriem na zoznam mien, ktoré sú v tejto spoločnosti, ide o ľudí, ktorí mali fantastické kariéry a veľa vecí v nich vyhrali. Mnohé mená boli mojimi vzormi. Preto si veľmi vážim, že môžem byť súčasťou tohto zoznamu. Neviem, či je to zadosťučinenie, pretože ja už nad sebou nepremýšľam ako hráč a vyvíjam sa niekam inam. Vďaka tomuto oceneniu sa však vraciam ku hráčskej kariére a rád na ňu spomínam. Týmto ocenením sa dostanem bližšie k menám, ku ktorým som kedysi vzhliadal. A to je obrovská pocta,“ povedal Handzuš.
Obe osobnosti zaradila do spoločnosti večných legiend Nominačná komisia Siene slávy slovenského hokeja, zložená z prezidenta SZĽH Miroslava Šatana, zakladateľov Siene slávy a tiež viacerých hokejových legiend, ktoré sú jej súčasťou, vrátane trénerov Jána Filca, Júliusa Šuplera či útočníka Petra Bondru.
„Craig Ramsay aj Michal Handzuš sú veľké osobnosti slovenského hokeja. Craig počas svojej osemročnej trénerskej anabázy zmenil herný štýl našej reprezentácie, vybojoval cenný kov z olympiády a dosiahol najviac víťazstiev v pozícii trénera pri slovenskom tíme. Do siene slávy vstúpi s Michalom Handzušom, ktorý s ním v začiatkoch pracoval v pozícii asistenta. Mišo má tri medaily zo svetových šampionátov, na sklonku kariéry v NHL získal Stanleyho pohár. Je súčasťou zlatej éry slovenského hokeja. Pri oboch menách je účasť v Sieni slávy zaslúžená,“ uviedol na margo nominácii prezident SZĽH Šatan.
Ramsay prevzal slovenskú hokejovú reprezentáciu v lete roku 2017. Pôvodne na tri roky do konca domácich MS 2019. Napokon z toho bola takmer osemročná anabáza v pozícii hlavného kouča. „Charizmatický Kanaďan si získal srdcia slovenských fanúšikov svojou úprimnosťou, pracovitosťou, skúsenosťami, odbornosťou a sympatickým vystupovaním. Pod jeho vedením sa zatraktívnil herný prejav našej reprezentácie. Craig vštepil slovenským hokejistom ofenzívne myslenie. Vyznával hokej, v ktorom dominovali rýchlosť s jednoduchosťou. Hokej, v ktorom všetci piati hráči v poli hrali smerom dopredu i dozadu,“ uviedol hockeyslovakia.sk.
Slovensko viedol dovedna v 158 vystúpeniach, čo je najvyšší počet spomedzi všetkých bývalých trénerov reprezentácie. Dosiahol 90 víťazstiev, opäť najvyššie číslo spomedzi všetkých bývalých koučov. Za osem rokov dal v reprezentácii príležitosti viac ako 70 debutantom. Vrcholom jeho pôsobenia bolo šesť účastí na MS a dvoch na olympijských turnajoch, pričom z toho druhého v Pekingu 2022 priniesli slovenskí hokejisti bronzovú medailu. Ramsayho trénerskú anabázu na Slovensku prerušil ťažký zápal pľúc, pre ktorý na jar v roku 2025 musel ukončiť svoje pôsobenie. V minulej olympijskej sezóne ešte pôsobil ako konzultant jeho nástupcu Vladimíra Országha.
„Zavolal mi Miro Šatan. Najskôr som netušil prečo, no na začiatku sa uistil, či som v poriadku, keďže v poslednom čase som si na veľa vecí musel dávať pozor. Ale môžem uistiť aj slovenských fanúšikov, že sa cítim fajn a všetkých pozdravujem. S Mirom sme debatovali a z ničoho nič mi oznámil, že by ma chceli prijať do Siene slávy slovenského hokeja. Bol to veľký šok, na druhej strane veľmi príjemný. Netušil som, že v slovenskej sieni slávy je napríklad aj Stan Mikita. Teraz tam budem spolu s ním a ďalšími veľkými osobnosťami. Je to veľká pocta, veľmi si to vážim, pretože za osem rokov práce mi Slovenský hokej, ale aj celá krajina prirástli srdcu. Áno, cítim sa byť súčasťou Slovenska. A toto ocenenie je skvelá bodka za mojou osemročnou slovenskou cestou,“ povedal 75-ročný tréner.
Handzuš odohral za slovenskú reprezentáciu 55 zápasov, no v zbierke má tri zo štyroch cenných kovov z MS. V roku 2002 v Göteborgu oslavoval zlato a na MS 2000 v Petrohrade aj o dvanásť rokov neskôr v Helsinkách získal striebro. Až 38 z celkového počtu 55 reprezentačných štartov nazbieral na šiestich svetových šampionátoch. Ďalších 13 pridal na troch olympijských turnajoch. V NHL sa roky v piatich kluboch naháňal za ziskom Stanleyho pohára. Napokon sa dočkal v drese šiesteho - v Chicagu Blackhawks spoločne s Mariánom Hossom. V profilige zaknihoval 1010 zápasov v základnej časti so ziskom 483 bodov. Ďalších 116 štartov a 43 bodov pridal v play off. Po návrate na domáce klziská pôsobil v materskej Banskej Bystrici. V roku 2017 ju doviedol na extraligový vrchol.
„Byť súčasťou Siene slávy slovenského hokeja je obrovská česť. Nepredstavoval som si, že sa mi niekedy niečo také podarí. Keď sa pozriem na zoznam mien, ktoré sú v tejto spoločnosti, ide o ľudí, ktorí mali fantastické kariéry a veľa vecí v nich vyhrali. Mnohé mená boli mojimi vzormi. Preto si veľmi vážim, že môžem byť súčasťou tohto zoznamu. Neviem, či je to zadosťučinenie, pretože ja už nad sebou nepremýšľam ako hráč a vyvíjam sa niekam inam. Vďaka tomuto oceneniu sa však vraciam ku hráčskej kariére a rád na ňu spomínam. Týmto ocenením sa dostanem bližšie k menám, ku ktorým som kedysi vzhliadal. A to je obrovská pocta,“ povedal Handzuš.
členovia Siene slávy:
2002: Vladimír Dzurilla, Michal Polóni, Ladislav Horský, George Gross, Ladislav Troják, Stan Mikita, Václav Nedomanský, Ján Starší, Jozef Golonka, Peter Šťastný (vystúpil v roku 2009)
2003: Miroslav Červenka, Rastislav Jančuška, Ján Jendek, Vojtech Okoličány
2004: Milan Kužela, František Gregor, Karol Fako, Vincent Lukáč
2005: Jaroslav Walter, Igor Liba
2006: Rudolf Tajcnár
2007: Dušan Pašek
2008: Dušan Faško
2009: Dárius Rusnák
2011: Július Haas, Ján Mitošinka, Róbert Švehla
2012: Pavol Demitra
2014: Zdeno Cíger
2018: Miroslav Šatan
2019: Ferdinand Marek, Oto Haščák, Július Šupler, Ján Filc
2021: Peter Bondra
2022: Žigmund Pálffy
2023: Marián Hossa
2024: Ľubomír Višňovský
2025: Zdeno Chára, Pavol Siroťák
2026: Craig Ramsay, Michal Handzuš (uvedení budú 13. augusta 2026)
2002: Vladimír Dzurilla, Michal Polóni, Ladislav Horský, George Gross, Ladislav Troják, Stan Mikita, Václav Nedomanský, Ján Starší, Jozef Golonka, Peter Šťastný (vystúpil v roku 2009)
2003: Miroslav Červenka, Rastislav Jančuška, Ján Jendek, Vojtech Okoličány
2004: Milan Kužela, František Gregor, Karol Fako, Vincent Lukáč
2005: Jaroslav Walter, Igor Liba
2006: Rudolf Tajcnár
2007: Dušan Pašek
2008: Dušan Faško
2009: Dárius Rusnák
2011: Július Haas, Ján Mitošinka, Róbert Švehla
2012: Pavol Demitra
2014: Zdeno Cíger
2018: Miroslav Šatan
2019: Ferdinand Marek, Oto Haščák, Július Šupler, Ján Filc
2021: Peter Bondra
2022: Žigmund Pálffy
2023: Marián Hossa
2024: Ľubomír Višňovský
2025: Zdeno Chára, Pavol Siroťák
2026: Craig Ramsay, Michal Handzuš (uvedení budú 13. augusta 2026)