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Do Skalice zamieril stopér Rýzek na hosťovanie z Liberca
Rodák zo Senice je odchovanec tamojšieho futbalu, neskôr pôsobil aj v Spartaku Trnava.
Autor TASR
Skalica 18. júla (TASR) - Novou posilou MFK Skalica sa stal slovenský futbalový obranca Martin Rýzek. Dvadsaťjedenročný stopér prichádza do tímu účastníka Niké ligy na hosťovanie z českého FC Slovan Liberec do konca jesennej časti sezóny.
Rodák zo Senice je odchovanec tamojšieho futbalu, neskôr pôsobil aj v Spartaku Trnava. Slovensko reprezentoval v kategórii do 19 rokov. „Skalica je kúsok od Senice, takže sa prakticky vraciam domov. Rovnako ma zaujal aj herný prejav Skalice, ktorým sa prezentovala v jarnej časti. Mužstvo chce hrať aktívne, nie alibisticky, a práve to ma oslovilo,“ uviedol 190 centimetrov vysoký obranca pre klubový web. V novom pôsobisku bude nosiť dres s číslom päť.
Rýzek absolvoval s tímom už aj prvý tréning a podľa vlastných slov sa chce čo najrýchlejšie adaptovať a pomôcť mužstvu k úspešnej jesennej časti sezóny.
Rodák zo Senice je odchovanec tamojšieho futbalu, neskôr pôsobil aj v Spartaku Trnava. Slovensko reprezentoval v kategórii do 19 rokov. „Skalica je kúsok od Senice, takže sa prakticky vraciam domov. Rovnako ma zaujal aj herný prejav Skalice, ktorým sa prezentovala v jarnej časti. Mužstvo chce hrať aktívne, nie alibisticky, a práve to ma oslovilo,“ uviedol 190 centimetrov vysoký obranca pre klubový web. V novom pôsobisku bude nosiť dres s číslom päť.
Rýzek absolvoval s tímom už aj prvý tréning a podľa vlastných slov sa chce čo najrýchlejšie adaptovať a pomôcť mužstvu k úspešnej jesennej časti sezóny.