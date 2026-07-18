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Do Skalice zamieril stopér Rýzek na hosťovanie z Liberca

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Rodák zo Senice je odchovanec tamojšieho futbalu, neskôr pôsobil aj v Spartaku Trnava.

Autor TASR
Skalica 18. júla (TASR) - Novou posilou MFK Skalica sa stal slovenský futbalový obranca Martin Rýzek. Dvadsaťjedenročný stopér prichádza do tímu účastníka Niké ligy na hosťovanie z českého FC Slovan Liberec do konca jesennej časti sezóny.

Rodák zo Senice je odchovanec tamojšieho futbalu, neskôr pôsobil aj v Spartaku Trnava. Slovensko reprezentoval v kategórii do 19 rokov. „Skalica je kúsok od Senice, takže sa prakticky vraciam domov. Rovnako ma zaujal aj herný prejav Skalice, ktorým sa prezentovala v jarnej časti. Mužstvo chce hrať aktívne, nie alibisticky, a práve to ma oslovilo,“ uviedol 190 centimetrov vysoký obranca pre klubový web. V novom pôsobisku bude nosiť dres s číslom päť.

Rýzek absolvoval s tímom už aj prvý tréning a podľa vlastných slov sa chce čo najrýchlejšie adaptovať a pomôcť mužstvu k úspešnej jesennej časti sezóny.
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