Do Slovana sa vracia Bosniak Mustafič

Bratislava 22. júla (TASR) - Bosniansky futbalista Alen Mustafič bude opäť obliekať dres Slovana Bratislava. So 14-násobným slovenským majstrom podpísal trojročný kontrakt.



Mustafič odohral za Slovan 57 zápasov v rokoch 2020 až 2022. Jeho posledným pôsobiskom bol dánsky klub Odense BK, jarnú časť uplynulej sezóny strávil na hosťovaní v poľskom tíme Slask Wroclaw. "Som veľmi šťastný, že som späť. V Slovane sa cítim ako doma. Dobre poznám chalanov, mužstvo i klub. V tíme panuje dobrá konkurencia, teším sa, že ma bude posúvať dopredu. Dovolím si povedať, že po roku a pol sa vraciam skúsenejší, a môžem byť pre tento tím ešte platnejší. Som odhodlaný odvádzať v belasom drese svoje maximum a neviem sa dočkať, kým znovu nastúpim na Tehelnom poli," uviedol 25-ročný stredopoliar pre klubový web.



Z jeho návratu sa teší aj generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml., podľa ktorého je Mustafič perspektívny futbalista. "Keď sa nám naskytla príležitosť získať ho späť na trvalý prestup z Odense, neváhali sme, a využili sme ju. Prinesie nám ako rozšírenie možností do stredu poľa, tak i spomínanú perspektívu. Výhodou je, že prichádza späť do známeho prostredia, takže sa dokáže rýchlo adaptovať. Sme veľmi radi, že sme sa s Alenom dohodli na trojročnom kontrakte a stáva sa naším hráčom," uviedol Kmotrík ml.