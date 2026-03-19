Do slovenskej reprezentácie sa vrátil Valjent
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Bratislava 19. marca (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona predstavil vo štvrtok nomináciu na marcovú baráž o postup na tohtoročné MS v USA, Mexiku a Kanade. Po dva a pol roku figuruje v nominácii obranca Martin Valjent. Len medzi náhradníkmi je naopak útočník Róbert Boženík, ktorý nechýbal v nominácii od svojho debutu v júni 2019.
