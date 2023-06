Do Slovinska vycestuje 12 hráčok, Wrzesiňská: Urobiť dobrý výsledok

Nominácia Slovenska na majstrovstvá Európy 2023 v Slovinsku a Izraeli (15. – 25. júna):



hráčky: Alexandra Buknová (MBK Ružomberok), Ivana Jakubcová (Virtus Eirene Ragusa/Tal.), Natália Martišková, Alica Moravčíková (obe Piešťanské Čajky), Miroslava Mištinová (La Molisana Magnolia Campobasso/Tal.), Sabína Oroszová (UNI Győr/Maď.), Terézia Páleníková (Maccabi Haifa/Izr.), Radka Stašová (Al-Qázeres Extremadura/Šp.), Stella Tarkovičová (GiroLive Panthers Osnabrück/Nem.), Nikola Dudášová (Atomerőmű KSC Szekszárd/Maď.), Barbora Wrzesiňská (Arka Gdyňa/Poľ.), Tereza Sedláková (CD Talent Tirso Incentro/Šp.)



realizačný tím: Juraj Suja – hlavný tréner, Peter Jankovič a Miloslav Michálik – asistenti trénera, Tomáš Horký – manažér tímu, Ján Meszároš – lekár, Michael Bujňák – fyzioterapeut, Erika Šerfőzőová a Marián Vlkovič – maséri, Michal Duchovič – mediálny manažér



Program Slovenska v D-skupine ME 2023 basketbalistiek (Ľubľana/Slovin.):



štvrtok 15. júna, 12.15 h: Slovensko - Maďarsko

piatok 16. júna, 20.45 h: Srbsko - Slovensko

nedeľa 18. júna, 20.45 h: Turecko - Slovensko

Piešťany 12. júna (TASR) - Realizačný tím slovenskej ženskej basketbalovej reprezentácie uzavrel nomináciu na majstrovstvá Európy v Slovinsku a Izraeli (15. – 25. júna). V Ľubľane sa predstaví 12 hráčok, ktorá sa v rámci D-skupiny postupne predstavia proti Maďarsku, Srbsku a Turecku. Po približne mesačnej príprave je družstvo Slovenska pripravené pobiť sa na záverečnom turnaji o jednu z postupových miesteniek.Počas uplynulých týždňov bolo prvoradou úlohou trénerov pripraviť družstvo čo najlepšie na európsky šampionát a zároveň vybrať záverečnú dvanástku, ktorá sa predstaví v aréne Stožice. Zo širšej nominácie postupne vypadlo trio Alexandra Erdélyiová, Vanda Kozáková a Diana Mikovčáková. "," uviedol pre TASR reprezentačný tréner Slovenska Juraj Suja.Nemenej dôležitý prvok, ktorý rámcoval prípravné obdobie, bol zdravotný stav družstva. Postupne sa do tréningového a zápasového procesu zapájala trojica Sabína Oroszová, Miroslava Mištinová a Radka Stašová. Najdlhšie tím v tomto smere čakal na Stellu Tarkovičovú. Aj preto trvalo zohrávanie možno dlhšie, ako by mal realizačný tím v pláne. "," vyjadril sa Suja.Slovenské družstvo neprešlo od kvalifikácie na ME 2023 výraznejšími zmenami, čo môže byť výhoda, keďže sa hráčsky kolektív dobre pozná. "" vyhlásila Barbora Wrzesiňská.Skúsená 28-ročná rozohrávačka chýbala na predchádzajúcej edícii majstrovstiev Európy, preto je nesmierne rada, že teraz povedie Slovensko v pozícii kapitánky. Po dvojročnom pôsobení v Prahe a návrate do Gdyne je odhodlaná ukázať, že stále patrí na svojom poste k najlepším. "," prezradila kapitánka tímu.V príprave odohral slovenský výber celkovo šesť zápasov, konkrétne tri dvojzápasy – s Izraelom, Lotyšskom a Českom. Dvakrát bol úspešný, s Izraelom (77:76) a Lotyšskom (56:51) a v štyroch prípadoch bol súper nad ich sily (Izrael – 74:87, Lotyšsko – 61:74 a Česko – 84:87, 63:69). "" povedal Suja.Ústrednými témami počas príprav na majstrovstvá Európy bola obrana a výšková nevýhoda. Slovenky to plánujú vynahradiť v ostatných herných činnostiach. "," načrtla Wrzesiňská potenciálny plán do súbojov na ME.Pre Slovensko to bude 13. účasť v ére samostatnosti medzi najlepšími družstvami Európy. Naposledy obsadilo na ME v Španielsku a Francúzsku v roku 2021 13. miesto. V mimoriadnej náročnej D-skupine, v ktorej sa nachádzajú obhajkyne zlata zo Srbska, kvalitné výbery Turecka a Maďarska, pasujú mnohých slovenský kolektív do pozície outsidera. "dodala Wrzesiňská.Víťaz každej skupiny sa na európskom šampionáte priamo kvalifikuje do štvrťfinále, družstvá na druhom a treťom mieste si zahrajú o miesto v tejto fáze ME a pre tím na štvrtej priečke sa účinkovanie na turnaji končí. Šampionát v Ľubľane a Tel Avive je zároveň podujatím, na ktorom sa budú rozdávať miestenky na predkvalifikačné a kvalifikačné turnaje o účasť na olympijských hrách 2024 v Paríži. Už istú miestenku má domáce Francúzsko, do kvalifikácie sa dostane päť najlepších tímov Európy.