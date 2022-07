Do Valverdeho vrazilo počas tréningu auto, skončil v nemocnici

Madrid 2. júla (TASR) - Španielsky cyklista Alejandro Valverde mal v sobotu v rodnej krajine nehodu. Počas tréningu v južnom Španielsku do neho vrazilo auto a skončil v nemocnici.



Podľa tímu Movistar si 42-ročný jazdec odniesol z nehody niekoľko škrabancov, vyhol sa však zlomeninám či iným vážnejším zraneniam. V nemocnici zostane celú noc na pozorovaniach. Rovnako aj druhý cyklista, ktorý s Valverdem trénoval a takisto skončil po zrážke na zemi. "Chcel by som sa poďakovať všetkým ľuďom za podporu. Bol to hrôzostrašný zážitok, našťastie som v poriadku," napísal Valverde na instagrame.



Podľa španielskych médií vodič auta z miesta činu ušiel. "´Bala´ zostane 24 hodín na pozorovaní a ak bude všetko v poriadku, prepustia ho z nemocnice. Jeho tímový kolega je takisto v poriadku," uviedol tím Movistar na sociálnej sieti.



Valverde má na konte 132 víťazstiev, je majster sveta z roku 2018, o rok neskôr sa stal celkovým víťazom pretekov Vuelta a Espaňa. Prebiehajúcu Tour de France vynechal a pripravuje sa na augustovú Vueltu, informovala agentúra AFP.