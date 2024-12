Do Spišskej Novej Vsi zamieril kanadský útočník Meireles

Spišská Nová Ves 15. decembra (TASR) - Do kádra extraligových hokejistov HK Spišská Nová Ves pribudol počas reprezentačnej prestávky kanadský útočník Greg Meireles. Klub o tom informoval na sociálnej sieti.



Dvadsaťpäťročný Meireles má za sebou viacero sezón v nižšej zámorskej AHL. Na Spiš prichádza po pôsobení v Springfielde, ktorý je farmou klubu NHL St. Louis Blues. V roku 2019 ho do profiligy draftovala zo šiesteho kola Florida.



"Som veľmi rád, že sa nám podarilo do nášho tímu získať Grega. Dlho sme hľadali hráča na túto pozíciu, pretože sme cítili, že je to jeden z postov, ktorý potrebujeme posilniť. V dnešnej situácii nie je jednoduché nájsť na trhu kvalitného centra, preto to trvalo dlhšie než zvyčajne. Greg prichádza v ideálnom hokejovom veku. Je to prirodzený center, ktorý dokáže byť platný na oboch stranách klziska. Veríme, že nám pomôže zlepšiť efektivitu i presilové hry," uviedol generálny manažér klubu Richard Rapáč.