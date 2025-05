Do Spišskej sa vracia Archambault, Rapáč: Znovu odovzdá maximum

Spišská Nová Ves 28. mája (TASR) - Kanadský hokejista Olivier Archambault bude v novej sezóne pôsobiť v Spišskej Novej Vsi. Tridsaťdvaročný útočník hral na Spiši už v ročníku 2023/2024, keď bol s 59 bodmi (14+45) najproduktívnejším hráčom v základnej časti. V play off pomohol tímu k postupu do finále a zisku historického striebra.



V lete prestúpil do českej extraligy, no v Plzni odohral len osem duelov s bilanciou 1+3 a vrátil sa naspäť na Slovensko. Archambaulta zlanárili Košice, ktorým pomohol k zisku titulu. V dlhodobej časti absolvoval 36 stretnutí a zaznamenal 34 bodov (9+25), v play off odohral 17 zápasov so štyrmi gólmi a piatimi asistenciami.



„Sme šťastní, že sa „Archi“ vracia späť. Som presvedčený o tom, že pokiaľ sa cíti komfortne, má dôveru trénerov, vedenia a funguje v prostredí, ktoré má rád, tak patrí medzi najlepších hráčov ligy. Získavame v ňom rozdielového útočníka, ktorý bude výrazným posilnením našej ofenzívy. Obrovským plusom pri tomto návrate je fakt, že „Archi“ sám prejavil záujem o návrat. Po skončení sezóny v Košiciach nás oslovil, že by bol rád späť v Spišskej Novej Vsi, kde sa cíti najlepšie. Myslím si, že znovu odovzdá maximum pre náš tím a stane sa miláčikom tribún,“ uviedol generálny manažér Richard Rapáč pre klubový web.