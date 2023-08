Do štartu paralympijských hier zostáva rok

Piešťany 26. augusta (TASR) - V pondelok 28. augusta bude presne rok do začiatku paralympijských hier 2024 v Paríži. Tento míľnik si pripomenul aj Slovenský paralympijský výbor (SPV) v sobotu na piešťanskom festivale Paráda.



Francúzsku metropolu čaká ročný finiš do otváracieho ceremoniálu hier, ktoré sa budú konať prvýkrát pod spoločným názvom - Olympijské a paralympijské hry Paríž 2024. OH sa začnú 26. júla, paralympijské hry sa budú konať od 28. augusta do 8. septembra 2024. V Paríži sa v týchto dňoch koná posledný dôležitý míľnik pred hrami, tvz. Chefs de Mission Seminar. Na stretnutí vedúcich výprav dostanú všetky dôležité inštrukcie k samotným PH. Slovensko na ňom zastupujú vedúci štábu PH Paríž 2024 Tomáš Varga a výkonný riaditeľ SPV Maroš Čambal.



Francúzi sa netaja úmyslom zorganizovať najveľkolepejšie hry v histórii a pre tento svoj zámer prijali dynamický plán. Napomôcť tomu má napríklad otvárací ceremoniál, ktorý prvýkrát prebehne mimo centrálneho štadióna či vybudovanie športovísk na ikonických miestach Paríža. A tak sa 1. a 2. septembra budúceho roka bude bežať paratriatlon cez most Pont Alexandre III. Parataekwondo nájde svoj domov pod sklenenou strechou Grand Palais. Na druhej strane Seiny, hneď vedľa kupoly Invalidovne v srdci Paríža, budú od 3. septembra prebiehať preteky v paradrezúre. Absolútnym vrcholom bude turnaj nevidiacich futbalistov priamo pod Eiffelovou vežou.



Pri príležitosti 500 dní do otvorenia hier predstavili organizátori viacero zaujímavých čísel od 4400 po 1. Prvé číslo znamená maximálny počet športovcov, ktorí budú súťažiť na PH (+278 navádzačov). Jednotka symbolizuje, že Francúzsko prvýkrát organizuje letnú paralympiádu. Zimnú hostilo v roku 1992 v Albertville.



Organizačnému výboru OH a PH bude pomáhať až 45.000 dobrovoľníkov, zahŕňajúcich aj 3000 so zdravotným znevýhodnením. Jednou z podmienok prijatia bolo, že musia byť k dispozícii aspoň desať dní v období olympijských (26. júla – 11. augusta) alebo paralympijských hier (28. augusta - 8. septembra).



K ročnému míľniku pripravil SPV intenzívnu reklamnú kampaň pod názvom "Nezlomní", s rovnomennou titulnou piesňou, ktorá v premiére zaznela v sobotu na festivale Paráda v Piešťanoch. Tvárami kampane sú bývalá tenisová reprezentantka Karin Habšudová a tenista na vozíku Tomáš Masaryk, ktorý bude v septembri prvým Slovákom na grandslamovom turnaji US Open v New Yorku: "Je mi veľkou cťou byť tvárou tejto kampane. Po mojej reklasifikácii medzi hráčov s podobným zdravotným znevýhodnením ako mám ja, prestala byť pre mňa paralympiáda iba vzdialeným snom a stala sa realitou na dosah. Podmienkou je, aby som bol 17. júla 2024 do 12. miesta vo svetovom rebríčku. K dnešnému dňu sa nachádzam práve na tom hraničnom 12. mieste, ale urobím maximum pre to, aby som sa prvýkrát na PH predstavil. Paralympiáda je pre nás, ktorí žijeme športom, splnený životný cieľ."



Pre parastrelkyňu Veroniku Vadovičovú, ktorá už má zabezpečenú miestenku, to bude siedma paralympiáda v sérii (prvá v roku 2000 Sydney). Je držiteľkou štyroch zlatých paralympijských medailí, získala aj po jednom striebre a bronze. "Pre nás to budú špeciálne hry, pretože naše súťaže budú prvýkrát mimo dejiska hier a bude to teda úplne iná atmosféra. Tiež sa teším na divákov, ktorí mi sľúbili, že ma prídu povzbudzovať. Na druhej strane mi bude ľúto, že nezažijem atmosféru paralympijského Paríža, pretože toto mesto je samo o sebe fascinujúce a atmosférou hier to bude určite zdvojnásobené a nezabudnuteľné," uviedla v tlačovej správe SVP 40-ročná Slovenka. Súťaže v parastreľbe bude hostiť mesto Chateauroux, na juh od Paríža.