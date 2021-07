Do štruktúr Steel Arény vstúpil SOŠV

Košice 7. júla (TASR) – Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) sa prostredníctvom obchodnej spoločnosti Sport event stal riadnym členom občianskeho združenia (OZ) Košická aréna, ktoré prevádzkuje multifunkčný komplex Steel Aréna. Má to prispieť k jeho finančnej stabilizácii a rozvoju. Informovalo o tom mesto Košice na svojej webovej stránke.



K zmenám došlo na utorkovom mimoriadnom valnom zhromaždení OZ Košická aréna. SOŠV získal 33,99-percentný podiel na hlasovacích právach, ktorým doposiaľ disponovali konatelia spoločnosti U. S. Steel Košice. Oceliarne zostávajú čestným členom tohto OZ.



Ako povedal primátor mesta a druhý viceprezident OZ Košická aréna Jaroslav Polaček, manažment oceliarní splnil svoj záväzok a získal pre Steel Arénu nového silného partnera. "Vďaka tomu môžeme pokračovať v začatých projektoch a zámeroch a navyše dokážeme priniesť do Košíc nové projekty na medzinárodnej úrovni. Som hrdý na to, že všetci spolu budeme opäť schopní vrátiť nášmu mestu a hokejovému štadiónu prestíž," uviedol.



Prezident SOŠV Anton Siekel má ambíciu vytvoriť v meste trvalo udržateľný plán rozvoja športu. Podľa jeho slov majú veľký záujem o rozvoj športovej infraštruktúry v Košiciach: "Toto mesto si zaslúži, aby sme sem doniesli veľké projekty. Spoločne s našimi partnermi chceme spustiť reálne kroky na to, aby sme dokázali do Košíc pritiahnuť medzinárodné podujatia, ale i podujatia národného významu a ísť príkladom ostatným mestám na Slovensku. Víziou je realizovať trvalo udržateľný plán s perspektívou na päť až desať rokov."



Uvedené zmeny sú vyústením spolupráce, ktorá sa začala v marci tohto roka podpisom memoranda o porozumení. Podiel na hlasovacích právach mesta Košice naďalej predstavuje 33,33 percenta, zvyšných 32,67 percenta patrí skupine košických podnikateľov. Steel Aréna sa dostala do kritickej finančnej situácie. Hrozilo, že by prestala splácať svoje záväzky voči dodávateľom energií a zamestnancom. Vo vedení OZ Košická aréna aj Steel Arény došlo už aj k personálnym zmenám.