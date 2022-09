Do štvrťfinále ženskej dvojhry US Open postúpili Gauffová i Jabeurová

ženy - dvojhra - osemfinále:



Coco Gauffová (USA-12) - Čang Šuaj (Čína) 7:5, 7:5

Ons Jabeurová (Tun.-5) - Veronika Kudermetovová (Rus.-18) 7:6 (1), 6:4

Ajla Tomljanovičová (Austr.) - Ľudmila Samsonovová (Rus.) 7:6 (8), 6:1

Caroline Garciová (Fr.-17) - Alison Riskeová-Armitrajová (USA-29) 6:4, 6:1

New York 5. septembra (TASR) - Osemnásťročná americká tenistka Coco Gauffová drží nádeje na triumf pre hostiteľov grandslamovom turnaji US Open. V osemfinále zdolala ako dvanásta nasadená hráčka Číňanku Čang Šuaj dvakrát 7:5, 7:5.Vo štvrťfinále ju čaká Francúzka Caroline Garciová. Dvadsaťosemročná víťazka turnaja WTA v Cincinnati sa predstaví iba druhýkrát medzi najlepšou osmičkou na turnaji veľkej štvorky. Postúpila aj piata nasadená Tunisanka Ons Jabeurová cez Rusku Veroniku Kudermetovovú (7:6 (1), 6:4). Finalistka Wimbledonu sa ocitla vo štvrťfinále v New Yorku premiérovo.