Do Tatrana sa po troch rokoch vrátil brankár Mario Cvitkovič

Prešov 10. mája (TASR) - Hádzanársky klub Tatran Prešov získal na brankársky post staronovú posilu. Po troch sezónach sa do tímu úradujúceho slovenského majstra vrátil chorvátsky brankár Mario Cvitkovič. Dvadsaťosemročný hráč prišiel opäť do metropoly Šariša po pôsobení vo Švajčiarsku a Francúzsku. Klub s ním podpísal dvojročný kontrakt do 30. júna 2025.



Cvitkovič prišiel do Prešova pred sezónou 2017/18 a v ére trénera Slavka Golužu zaňho odohral tri sezóny. Odišiel po sezóne 2019/20, ktorá sa, žiaľ, nedohrala kvôli pandémii koronavírusu a koncom marca boli všetky jej zápasy anulované.



"Čo iné by som mohol po troch rokoch povedať ako to, že sa veľmi teším zo svojho návratu do Prešova. Tatran bol vždy veľký klub a mať možnosť znova si obliecť jeho dres pre mňa znamená veľkú poctu. Teším sa na stretnutie so ´starými´ spoluhráčmi a všetkými ľuďmi, ktorých som mal tú česť stretnúť počas predchádzajúcich troch rokov môjho pôsobenia v klube. Dúfam, že s tímom budeme opäť vyhrávať tituly. Vidíme sa čoskoro… Tatran do teho," uviedol pre oficiálnu stránku klubu.



Cvitkovič legionársky pôsobil už v štyroch krajinách, celkovo strávil v zahraničí takmer desať rokov. Po štvorročnom pôsobení v domácich chorvátskych kluboch Koteks Split a RK Poreč totiž odišiel do francúzskeho tímu PAUC Aix en Provence. Následne zamieril do švédskeho HIF Karlskrona, kde sa dostal do nominácie TOP 10 talentov Elite Serien v sezóne 2015/16. Zo Švédska prišiel v roku 2017 na Slovensko, odkiaľ po troch rokoch zamieril do švajčiarskeho BSV Bern. Po dvojročnom pôsobení pred touto sezónou prestúpil do francúzskeho klubu Sarrebourg Moselle Sud Handball.