Do tenisovej Siene slávy uvedú Šarapovovú, Bryanovcov a Nestora

Newport 3. septembra (TASR) - Kandidátmi pre vstup do Medzinárodnej tenisovej siene slávy sú pre rok 2025 Maria Šarapovová, Daniel Nestor a bratia Mike a Bob Bryanovci. Oficiálne ich môžu uviesť na slávnosti 21.-23. augusta.



Ruska Šarapovová je jedna z desiatich tenistiek, ktorá v priebehu kariéry skompletizovala Grand Slam. Dvakrát triumfovala na Roland Garros (2012, 2014), raz vo Wimbledone (2004), US Open (2006) i na Australian Open (2008). Bola aj svetovou jednotkou, v prvej päťke rebríčka WTA strávila 408 týždňov.



Kanaďan Nestor vyhral 12 turnajov vo štvorhre, získal aj olympijské zlato v Sydney so Sébastienom Lareauom. Bryanovci vybojovali spoločne 16 turnajových titulov a olympijské zlato v Londýne 2012 a spoločne strávili na prvom mieste rebríčka rekordných 438 týždňov. Informovala AP.