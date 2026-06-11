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Do tréningu Španielov sa zapojili už aj Yamal s Nicom Williamsom
Osemnásťročný krídelník Barcelony Yamal aj Williams z Athletica Bilbao vynechali záver klubovej sezóny pre zranenia zadného stehenného svalu, no ich zdravotný stav sa výrazne zlepšil.
Autor TASR
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Chattanooga 11. júna (TASR) - Lamine Yamal a Nico Williams sa vo štvrtok už zapojili do tréningu španielskej futbalovej reprezentácie pred MS. Obaja by mali byť k dispozícii trénerovi Luisovi de La Fuentemu v pondelňajšom úvodnom zápase proti Kapverdám.
Osemnásťročný krídelník Barcelony Yamal aj Williams z Athletica Bilbao vynechali záver klubovej sezóny pre zranenia zadného stehenného svalu, no ich zdravotný stav sa výrazne zlepšil. Podľa španielskych médií však proti Kapverdám nenastúpia od začiatku a De La Fuente rovnako ako v prípravnom dueli proti Peru nasadí dvojicu Alex Baena, Ferran Torres.
Osemnásťročný krídelník Barcelony Yamal aj Williams z Athletica Bilbao vynechali záver klubovej sezóny pre zranenia zadného stehenného svalu, no ich zdravotný stav sa výrazne zlepšil. Podľa španielskych médií však proti Kapverdám nenastúpia od začiatku a De La Fuente rovnako ako v prípravnom dueli proti Peru nasadí dvojicu Alex Baena, Ferran Torres.