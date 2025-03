Do začiatku ME do 21 rokov na Slovensku zostáva 100 dní

Bratislava 3. marca (TASR) - V pondelok odštartovalo odpočítavanie sto dní do začiatku majstrovstiev Európy do 21 rokov, ktoré sa uskutočnia na Slovensku. Najlepší hráči Európy v tejto kategórii sa predstavia vo ôsmich mestách v termíne od 11. do 28. júna.



Zo strany slovenských, ale aj zahraničných fanúšikov, je o šampionát veľký záujem. "Aktuálne sme prekonali hranicu 100.000 predaných vstupeniek. Dve tretiny kupujúcich je zo Slovenska, no o vstupenky majú záujem i zahraniční fanúšikovia. Najviac z Česka, Poľska, Rumunska a Nemecka. Prekvapivo veľký záujem o vstupenky majú fanúšikovia z Fínska, ktoré odohrá zápasy základnej skupiny v Košiciach," uviedol pre portál under21.futbalsfz.sk prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik.



"Veľmi dobré ohlasy máme na nastavenie cien vstupeniek. Niektoré zápasy sú aktuálne vypredané, no dobrou správou pre všetkých fanúšikov je, že koncom marca dôjde k uvoľneniu ďalších vstupeniek do predaja," doplnil prvý muž slovenského futbalu.



Šampionát so 16-timi účastníkmi bude vôbec prvýkrát hostiť samostatne jedna krajina. Organizátora čakajú náročné mesiace, čo si uvedomuje i riaditeľka organizačného výboru Mária Berdisová: "Dostávame sa do finálnej fázy príprav. Naše aktivity teraz musíme preniesť ´z papiera´ do reality. Všetky plány a koncepty budú hotové do konca marca a od apríla to už bude najmä o práci v teréne s ľuďmi a dodávateľmi zapojenými do organizácie priamo v miestach konania šampionátu. Okrem štadiónov nás čaká aj príprava tréningových plôch, revitalizácia trávnikov a úprava reklamných bannerov tak, aby bolo všetko pripravené v súlade s požiadavkami UEFA."



Organizačný výbor, ktorý priamo spadá pod Slovenský futbalový zväz, má za sebou poslednú kontrolu pred šampionátom zo strany UEFA. "Počas posledného februárového týždňa sme spolu so zástupcami UEFA prešli opätovne všetky štadióny, na ktorých sa budú konať júnové majstrovstvá Európy. Táto kontrola bola najpočetnejšia a zúčastnilo sa jej spolu až 37 ľudí vrátane členov organizačného výboru. Bola to posledná návšteva a ďalšou métou je už samotný šampionát. S našou pripravenosťou vyjadrila UEFA veľkú spokojnosť," dodala Berdisová.



Najväčší otáznik visel nad dokončením štadióna v Prešove. Futbalový stánok v treťom najväčšom meste Slovenska je však tesne pred kolaudáciou a obavy už nie sú na mieste. "Ak sa nič nepredvídateľné nestane, veľké úsilie všetkých zainteresovaných prinesie ovocie. Tento projekt bol špecifický, bolo v ňom veľa zmien a ešte aj tie sa niekedy upravovali. O to viac si vážim prácu a podporu všetkých, od mesta, cez investora a v neposlednom rade dodávateľa. Aj keď dokončenie štadióna bude historický míľnik, ďalšou, nemenej dôležitou časťou života Tatran Arény, bude samotná prevádzka štadióna v ďalších rokoch a pevne dúfam, že naše podujatie bude krásnym začiatkom života nového štadióna, ale zďaleka nie koncom," vyjadrila sa Berdisová.



Okrem organizátorov sa na jedno z najväčších športových podujatí v histórii Slovenska zodpovedne pripravuje aj reprezentácia do 21 rokov. Zverencov trénera Jaroslava Kentoša čakajú v marci posledné dva prípravné zápasy, ktoré odohrajú na štadióne Antona Malatinského v Trnave. "Marcové prípravné zápasy odohráme proti Nemecku a Francúzku, prioritne sa teraz sústredíme na tento dvojzápas. Starosti nám momentálne robia zranenia a menšia vyťaženosť niektorých hráčov. Následne koncom mája, pred šampionátom, nás čaká prípravný kemp v Rakúsku. Verím, že zdravotný stav hráčov neovplyvní záverečnú nomináciu na majstrovstvá Európy," povedal Kentoš.



Jedným zo zranených hráčov, ktorého absencia by citeľne oslabila tím, je Adrián Kaprálik. Ten ale verí, že rekonvalescencia pôjde podľa plánu a spoluhráčom na ihrisku počas júnového šampionátu pomôže. "Aktuálne ma čaká rehabilitácia, aby som sa dal čím skôr do poriadku a mohol začať hrávať a nabrať kondíciu na šampionát. Tento týždeň ma čaká kontrolný röntgen, ktorý ukáže, či je už kosť zahojená a či sa môžem vrátiť na trávnik," citoval ho portál under21.futbalsfz.sk.